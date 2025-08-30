Diário do Nordeste
Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta sábado (30/08)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 19,5 milhões o mais alto deles

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de apostas da loteria, para matéria sobre Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta sábado (30/08)
Legenda: Caixa Federal possui sorteios previstos para este sábado
Foto: Shutterstock/Rafaelnlins

Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira (30) sete sorteios imperdíveis para quem deseja tenta a sorte na loteria. 

A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), serão sorteados os concursos dos seguintes jogos:

  • Lotofácil
  • Loteria Federal;
  • Quina;
  • Timemania;
  • Mega-Sena;
  • Dia de Sorte;
  • + Milionária. 

Os valores dos prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados, mas o maior é o que pode ser pago pela +Milionária, que sorteia R$ 147 milhões

Para auxiliar os jogadores a organizarem suas apostas, o Diário do Nordeste elaborou um guia com as loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira abaixo!

Loterias com sorteio neste sábado (30/08) 

Mega-Sena 2908: Prêmio de R$ 8 milhões 

A Mega-Sena está acumulada e sorteia um prêmio estimado em R$ 8 milhões para quem acertar os seis números.Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números

Como jogar: a aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais.

Timemania 2288: Prêmio de R$ 19,5 milhões

A Timemania está acumulada pode pagar um valor estimado em R$ 19,5 milhões esta noite. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe números.  

Loteria Federal 05996-0: Mais de R$ 1,5 milhão em prêmios

A Loteria Federal sorteia mais de R$ 1,5 milhão em prêmios. A loteria principal é dividida em cinco extrações. É possível ganhar valores ao acertar:

  • Um dos cinco números principais;
  • Milhar, centena e dezena de qualquer um dos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes com a dezena final idêntica à dezena anterior ou posterior à dezena do 1º prêmio;
  • A unidade do 1º prêmio.

Como jogar: o bilhete é vendido já com um número e custa R$ 40. Ele é dividido em 10 frações, que podem ser compradas separadamente por R$ 4 cada. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações compradas

Dia de Sorte 1109: Prêmio de R$ 1,2 milhão

O Dia de Sorte sorteia o valor estimado em R$ 1,2 milhão nesta noite. Você pode ganhar o prêmio principal se acertar as sete dezenas, ou prêmios menores ao acertar 4, 5 ou 6 números e o Mês de Sorte.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 2,50. Você escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

+Milionária 281: Prêmio de R$ 147 milhões

Acumulada, a +Milionária pode pagar o prêmio de R$ 147  milhões para quem acertar as seis dezenas e os dois trevos. Prêmios menores também são pagos para quem acerta de 2 a 6 números e 1 ou 2 trevos, de acordo com as combinações.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar.

Quina 6814: Prêmio de R$ 3,5 milhões

Acumulada, a Quina pode pagar o prêmio de R$  3,5 milhões para quem acertar as cinco dezenas. A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: Faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: Faça sua aposta de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

