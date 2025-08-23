Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta sábado (23/08)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira (23) sete sorteios imperdíveis para quem deseja tenta a sorte na loteria.

A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), serão sorteados os concursos dos seguintes jogos:

Lotofácil

Loteria Federal;

Quina;

Timemania;

Mega-Sena;

Dia de Sorte;

+ Milionária.

Os valores dos prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados, mas o maior é o que pode ser pago pela +Milionária, que sorteia R$ 147 milhões.

Para auxiliar os jogadores a organizarem suas apostas, o Diário do Nordeste elaborou um guia com as loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira abaixo!

Loterias com sorteio neste sábado (23/08)

Mega-Sena 290: Prêmio de R$ 28 milhões

A Mega-Sena está acumulada e sorteia um prêmio estimado em R$ 28 milhões para quem acertar os seis números.Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números

Como jogar: a aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais.

Timemania 2285: Prêmio de R$ 18 milhões

A Timemania está acumulada pode pagar um valor estimado em R$ 18 milhões esta noite. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe números.

Loteria Federal 05994-3: Mais de R$ 1,5 milhão em prêmios

A Loteria Federal sorteia mais de R$ 1,5 milhão em prêmios. A loteria principal é dividida em cinco extrações. É possível ganhar valores ao acertar:

Um dos cinco números principais;

Milhar, centena e dezena de qualquer um dos cinco prêmios principais;

Bilhetes com a dezena final idêntica à dezena anterior ou posterior à dezena do 1º prêmio;

A unidade do 1º prêmio.

Como jogar: o bilhete é vendido já com um número e custa R$ 40. Ele é dividido em 10 frações, que podem ser compradas separadamente por R$ 4 cada. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações compradas

Dia de Sorte 1106: Prêmio de R$ 350 mil

O Dia de Sorte sorteia o valor estimado em R$ 350 mil nesta noite. Você pode ganhar o prêmio principal se acertar as sete dezenas, ou prêmios menores ao acertar 4, 5 ou 6 números e o Mês de Sorte.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 2,50. Você escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

+Milionária 279: Prêmio de R$ 147 milhões

Acumulada, a +Milionária pode pagar o prêmio de R$ 147 milhões para quem acertar as seis dezenas e os dois trevos. Prêmios menores também são pagos para quem acerta de 2 a 6 números e 1 ou 2 trevos, de acordo com as combinações.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar. Quina 6808: Prêmio de XXX COMPLETAR Lotofácil 3477: Prêmio de XXX COMPLETAR

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas : Faça sua aposta presencialmente.

: Faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa : Faça sua aposta de forma online.

: Faça sua aposta de forma online. Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.