Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta quarta-feira (10/9)

A Caixa Econômica Federal realiza sete sorteios de loterias nesta quarta-feira (10). A partir das 19h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), são sorteados os concursos dos seguintes jogos:

Lotofácil;

Loteria Federal;

Lotomania;

Quina;

Dupla Sena;

Super Sete;

+Milionária.

Os prêmios variam e alguns deles estão acumulados. O maior é o que pode ser pago pela +Milionária, que sorteia R$ 156 milhões.

O Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira os detalhes a seguir!

Loterias com sorteio nesta quarta (10/9)

+Milionária 284: prêmio de R$ 156 milhões

A +Milionária está acumulada e pode pagar um prêmio de R$ 156 milhões para quem acertar as seis dezenas e os dois trevos. Prêmios menores também são pagos para quem acerta de 2 a 6 números e 1 ou 2 trevos, conforme as combinações.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar.

Dupla Sena 2858: prêmio de R$ 8 milhões

Acumulada, a Dupla Sena oferece o dobro de chances de ganhar, já que são dois sorteios por concurso. Nesta noite, ela pode pagar R$ 8 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio. Também ganha prêmios menores quem acertar 3, 4 ou 5 números.

Como jogar: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Quina 6823: prêmio de R$ 2,2 milhões

A Quina sorteia um prêmio acumulado em R$ 2,2 milhões para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Lotomania 2821: prêmio de R$ 1,9 milhão

Também sem vencedores há alguns concursos, a Lotomania pode pagar um valor estimado em R$ 1,9 milhão. Ganha quem acertar as 20 dezenas sorteadas, mas também leva prêmios menores o apostador que indicar corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Lotofácil 3483: prêmio de R$ 1,8 milhão

Com prêmio principal estimado em R$ 1,8 milhão, a Lotofácil pode premiar quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador acertar 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3,50, e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Loteria Federal 05999-4: Mais de R$ 1,5 milhão em prêmios

A Loteria Federal sorteia mais de R$ 1,5 milhão em prêmios. A loteria principal é dividida em cinco extrações. É possível ganhar valores ao acertar:

Um dos cinco números principais;

Milhar, centena e dezena de qualquer um dos cinco prêmios principais;

Bilhetes com a dezena final idêntica à dezena anterior ou posterior à dezena do 1º prêmio;

A unidade do 1º prêmio.

Como jogar: o bilhete é vendido já com um número e custa R$ 40. Ele é dividido em 10 frações, que podem ser compradas separadamente por R$ 4 cada. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações compradas.

Super Sete 744: prêmio de R$ 850 mil

A Super Sete está acumulada e pode pagar R$ 850 mil para quem acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Valores menores são pagos para quem acertar 3, 4, 5 ou 6 colunas.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Veja também Negócios 48 milhões de brasileiros ainda têm ‘dinheiro esquecido’ em instituições financeiras, diz BC Negócios Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3482 e levam mais de R$ 720 mil cada

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas : Faça sua aposta presencialmente.

: Faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa : Faça sua aposta de forma online.

: Faça sua aposta de forma online. Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 19h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.