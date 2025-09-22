Diário do Nordeste
Loterias do dia: confira os sorteios desta segunda-feira (22/9)

O prêmio máximo sorteado nesta noite é de R$ 11,2 milhões

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:36)
Imagem mostra volante da loteria Dupla Sena
Legenda: Dupla Sena pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: Rafael N Lins/Shutterstock
A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio de seis loterias federais nesta segunda-feira (22), a partir das 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Apostadores que quiserem concorrer podem levar prêmios de até R$ 11,2 milhões, valor acumulado na Dupla Sena.

Abaixo, o Diário do Nordeste detalha quais são os jogos com sorteio neste dia.

Loterias com sorteio hoje  

Dupla Sena: prêmio de R$ 11,2 milhões

A loteria está acumulada e pode pagar o valor mais alto da rodada: R$ 11,2 milhões. Fatura o montante quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio desta noite. 

Como jogar na Dupla Sena? A aposta mínima, com seis números, custa R$ 3.

Lotomania: prêmio de R$ 5,8 milhões

Acumulado, o jogo sorteia o prêmio de R$ 5,8 milhões nesta segunda (22). Leva a bolada quem acertar as 20 dezenas sorteadas.

Como jogar na Lotomania? A aposta mínima custa R$ 3, e o jogador escolhe 50 números.

Quina: prêmio de R$ 3,8 milhões

O concurso é outro que não teve ganhadores na última rodada, fazendo o valor do prêmio chegar aos R$ 3,8 milhões. O sortudo que indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas fatura o montante.

Como jogar na Quina? O preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. 

Lotofácil: prêmio de R$ 1,8 milhão

Após uma aposta acertar o concurso da véspera, a loteria pode pagar até R$ 1,8 milhão nesta noite para os sortudos que indicarem corretamente os 15 números sorteados. 

Como jogar na Lotofácil? A aposta mínima custa R$ 3,50, e o jogador escolhe 15 números.  

Super Sete: prêmio de R$ 1,3 milhão 

A Super Sete também está acumulada e, nesta noite, pode pagar o prêmio de R$ 1,3 milhão para quem acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. 

Como jogar na Super Sete? A aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Loteca: prêmio de R$ 500 mil 

Após cinco apostas acertarem o último concurso, a loteria pode pagar até R$ 500 mil nesta segunda (22). No entanto, as vendas para esta loteria encerraram na última sexta-feira (20). 

teaser image
Negócios

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 48 milhões

teaser image
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (21/09)

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

Os jogadores podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas da instituição ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

