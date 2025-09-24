Diário do Nordeste
Loterias do dia: confira os sorteios desta quarta-feira (24/9)

Jogadores concorrem a prêmios de até R$ 11,8 milhões nesta data

Redação
Negócios
Volante da loteria + Milionária
Legenda: A +Milionária pode pagar R$ 163 mil no próximo sorteio
Foto: Thiago Gadelha
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio de seis loterias nesta quarta-feira (24), a partir das 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Apostadores que quiserem concorrer podem levar prêmios de até R$ 11,8 milhões, valor acumulado na Dupla Sena.

Abaixo, o Diário do Nordeste detalha quais são os jogos com sorteio neste dia.

Loterias com sorteio hoje  

Dupla Sena: prêmio de R$ 11,8 milhões

A loteria está acumulada e pode pagar o valor mais alto da rodada: R$ 11,8 milhões. Fatura o montante quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio desta noite. 

Como jogar na Dupla Sena? A aposta mínima, com seis números, custa R$ 3.

Lotomania: prêmio de R$ 6,7 milhões

Acumulado, o jogo sorteia o prêmio de R$ 6,7 milhões nesta quarta (24). Leva a bolada quem acertar as 20 dezenas sorteadas.

Como jogar na Lotomania? A aposta mínima custa R$ 3, e o jogador escolhe 50 números.

Quina: prêmio de R$ 5 milhões

O concurso também não teve ganhadores na última rodada, fazendo o valor do prêmio chegar aos R$ 5 milhões. O sortudo que indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas fatura o montante.

Como jogar na Quina? O preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. 

Lotofácil: prêmio de R$ 5 milhões

Após nenhuma aposta acertar o concurso da véspera, a loteria pode pagar até R$ 5 milhões nesta noite para os sortudos que indicarem corretamente os 15 números sorteados. 

Como jogar na Lotofácil? A aposta mínima custa R$ 3,50, e o jogador escolhe 15 números.  

Super Sete: prêmio de R$ 1,4 milhão 

A Super Sete também está acumulada e, nesta noite, pode pagar o prêmio de R$ 1,4 milhão para quem acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. 

Como jogar na Super Sete? A aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Federal: mais de R$ 1,5 milhão em prêmios

O concurso sorteia mais de R$ 1,5 milhão em prêmios, e é dividido em cinco extrações. É possível ganhar valores ao acertar:

  • Um dos cinco números principais;
  • Milhar, centena e dezena de qualquer um dos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes com a dezena final idêntica à dezena anterior ou posterior à dezena do 1º prêmio;
  • A unidade do 1º prêmio.
  • Como jogar: o bilhete é vendido já com um número e custa R$ 40. Ele é dividido em 10 frações, que podem ser compradas separadamente por R$ 4 cada. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações compradas.

+ Milionária: prêmio de R$ 163 mil

Também acumulada, a loteria + Milionária pode pagar nesta noite o prêmio de até R$ 163 mil. Leva o prêmio quem acertar as seis dezenas sorteadas e os dois trevos. Quem indicar corretamente de 2 a 6 números e 1 ou 2 trevos também pode faturar valores menores.

Como apostar na +Milionária: o jogo mínimo custa R$ 6, e você pode escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). 

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

Os jogadores podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas da instituição ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil.

