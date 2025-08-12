Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa previstos para esta terça (12/8)

Os valores dos prêmios dos concursos variam, sendo R$ 40 milhões o mais alto deles

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 09:51)
Negócios
Imagem mostra entrada de uma lotérica com destaque para os bilhetes de loteria e um cliente entrando na loja, ilustrando loterias sorteio nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025.
Legenda: Todos os prêmios das loterias desta terça-feira estão acumulados
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Jogadores interessados em apostar nas Loterias Caixa têm diversas opções de concurso para tentar a sorte nesta terça-feira (12). 

Ao todo, cinco jogos têm as dezenas sorteadas nessa noite. São eles:

  • Lotofácil 3467;
  • Quina 6798;
  • Timemania 2280;
  • Mega-Sena 2900;
  • Dia de Sorte 1101.

Todos os prêmios das loterias desta terça-feira estão acumulados, sendo que o maior deles pode ser pago pela Mega-Sena 2900, que sorteia R$ 40 milhões

Para auxiliar os apostadores a organizarem suas apostas, o Diário do Nordeste elaborou um guia com as loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços das aposta e como jogar. Confira abaixo!

Loterias com sorteio nesta terça (12/8)

Lotofácil 3467

Acumulada, a loteria pode pagar o prêmio estimado em R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas que serão sorteadas nesta noite. 

Além do valor principal, os jogadores que acertarem 14, 13, 12 e 11 números da Lotofácil 3467 também podem faturar prêmios. 

Saiba como jogar

As apostas podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam conforme a quantidade de números escolhidos. Por exemplo, o preço mínimo é R$ 3,50 e dá direito ao jogador escolher entre 15 dos 25 disponíveis no volante. 

Se o interessado quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, é possível indicar até 20 números em uma mesma cartela, custando R$ 46,5 mil.

Quina 6798

Também acumulado, o concurso pode pagar o valor estimado de R$ 1,3 milhão para quem indicar corretamente os 5 números que serão sorteados nesta terça-feira. 

Quem acerta 4, 3 ou 2 dezenas da Quina 6798 também pode receber prêmios. 

Saiba como jogar

A aposta mínima custa R$ 3 e dá direito ao jogador escolher 5 das 80 dezenas disponível no volante. Porém, o valor pode chegar até R$ 193,8 mil se o apostador quiser marcar 15 números em um mesmo jogo.

É possível tentar a sorte na Quina presencialmente, nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Timemania 2280

Sem ganhadores no último concurso, a loteria pode pagar cerca de R$ 15 milhões para quem acertar as 7 dezenas sorteadas nesta noite. 

Também é possível faturar valores se o apostador indicar corretamente 6, 5, 4 e 3 números ou o Time do Coração sorteados na Timemania 2280.

Saiba como jogar

Para participar, é preciso escolher até 10 das 80 dezenas disponíveis no volante e um Time do Coração. A aposta mínima custa R$ 3,50

As apostas podem ser realizadas nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.   

Mega-Sena 2900

Sem vencedores há dois concursos, a loteria pode pagar o valor estimado em R$ 40 milhões nesta terça, caso algum sortudo acerte as 6 dezenas sorteadas.

Além do prêmio principal, os participantes ainda podem faturar dinheiro se indicar corretamente 5 ou 4 números.

Saiba como apostar

Para jogar na Mega-Sena 2900, o jogador deve marcar de 6 a 20 números dos 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6

Os interessados em participar podem realizar a "fezinha" nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal. 

Dia de Sorte 1101

Assim como todas as anteriores, a loteria também está acumulada. Nesta terça-feira, o sortudo que acertas as 7 dezenas que serão sorteadas poderá levar cerca de R$ 1 milhão

Ainda leva prêmios quem acertar 6, 5 e 4 dezenas ou o Mês de Sorte.

Como jogar

Para participar, você precisa escolher de 7 a 15 números dentre os 31 que estão disponíveis, além do Mês de Sorte. Assim, cada concurso sorteia sete números e um Mês de Sorte. A aposta mínima custa R$ 2,50

É possível apostar na Dia de Sorte 1101 em Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Horário dos sorteios das loterias deste dia

Segundo o cronograma divulgado pela Caixa Econômica Federal, os sorteios da Lotofácil 3467, Quina 6798, Timemania 2280, Mega-Sena 2900 e Dia de Sorte 1101 acontecem todos no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 20 horas.

Como assistir o sorteio das loterias

É possível acompanhar os sorteios pela internet, nas redes sociais da Caixa e do canal Rede TV, e diariamente uma modalidade é televisionada ao vivo pela emissora.

