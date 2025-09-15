Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta segunda-feira (15/9)

Seis jogos são sorteados nesta data. Os valores dos prêmios variam e o mais alto deles é o de R$ 10,6 milhões

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 08:29)
Negócios
Pessoa marcando números na aposta da Quina, loterias de apostas, com vários bilhetes ao redor, ilustrando loterias do dia com sorteio na Caixa
Legenda: Quina pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: Rafael M Lins/Shutterstock
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Seis loterias têm prêmios sorteados pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (15), a partir das 20h (horário de Brasília). As premiações variam, sendo que algumas delas estão acumuladas.

O valor mais alto é o que pode ser pago pela Quina, que sorteia R$ 10,6 milhões.

A seguir, confira um guia das loterias do dia, com prêmios estimados, preço e como apostar.

Loterias com sorteio nesta segunda (15/9)

Quina 6827: prêmio de R$ 10,6 milhões

O jogo está acumulado e sorteia R$ 10,6 milhões. Ganha quem acertar os cinco números sorteados nesta noite. Quem indica corretamente 2, 3 ou 4 dezenas também valores menores.

Como apostar na Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números.

Dupla Sena 2860: prêmio de R$ 9,2 milhões

O concurso também não tem vencedores há algumas rodadas e, neste dia, pode pagar o prêmio de R$ 9,2 milhões. Para vencer, é fácil, basta acertar as seis dezenas sorteadas no primeiro ou segundo sorteio. Também leva valores menores quem acertar 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3.

Lotofácil 3487: prêmio de R$ 6 milhões

A loteria é outra que está acumulada. Com prêmio principal estimado em R$ 6 milhões, ela pode sair para quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas. Também ganhar prêmios menores os que acertarem 11, 12, 13 ou 14 números.

Como apostar Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. 

Lotomania 2823: prêmio de R$ 3,4 milhões

O jogo segue sem vencedores, e pode pagar cerca de R$ 3,4 milhões para o apostador que acertar as 20 dezenas sorteadas. Quem marca corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número também tem chances de receber prêmios.  

Como jogar na Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Super Sete: prêmio de R$ 1 milhão

Acumulado, o concurso pode pagar R$ 1 milhão nesta noite. Vence os que acertarem um número em cada uma das sete colunas do volante. Quem acerta 3, 4, 5 ou 6 colunas também leva valores menores.

Como jogar na Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Loteca 1211: prêmio de R$ 400 mil

A loteria sorteia R$ 400 mil nesta noite. Leva a quantia quem indicar corretamente o placar das 14 partidas da volante. Os jogadores que indicarem corretamente 13 jogos também leva valores menores. 

Como jogar: o preço mínimo é de R$ 4. Para apostar, você deveria marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos do concurso. As apostas encerraram às 14h do último sábado (13).

Veja também

teaser image
Negócios

Bolão de Cascavel, Interior do Ceará, leva prêmio de R$ 124,6 mil da Mega-Sena 2914

teaser image
Negócios

Aposta de SP acerta 15 dezenas da Lotofácil 3485 e leva mais de R$ 1,3 milhão

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

Os jogadores podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou então virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas da instituição ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Pessoa marcando números na aposta da Quina, loterias de apostas, com vários bilhetes ao redor, ilustrando loterias do dia com sorteio na Caixa
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta segunda-feira (15/9)

Seis jogos são sorteados nesta data. Os valores dos prêmios variam e o mais alto deles é o de R$ 10,6 milhões

Carol Melo
Há 17 minutos
foto de candidato preenchendo prova com caneta preta
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (15)

Há oportunidades para Capital e interior do Estado, e os salários chegam a quase R$ 10 mil

Redação
Há 37 minutos
Vista aérea do Polo Químico de Guaiúba
Negócios

Polo Químico de Guaiúba capta R$ 120 milhões em investimentos em três anos

Ao todo, oito indústrias estão em funcionamento e seis em construção

Paloma Vargas
Há 38 minutos
Foto que contém trabalhador carregando banana em cacho no interior do Ceará
Negócios

Cidade cearense é uma das 15 maiores produtoras de banana do País; veja lista

Protagonismo do Estado vem sendo conquistado aos poucos

Luciano Rodrigues
Há 1 hora
Imagem mostra mulher usando um smartphone sentada no banco de uma praça
Ingrid Coelho

Quais cidades têm menor acesso à telefonia móvel no Ceará? Veja ranking

Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes

Ingrid Coelho
14 de Setembro de 2025
Imagem de uma pessoa fazendo uma prova para matéria sobre concurso público aberto em Morrinhos
Papo Carreira

Prefeitura de Morrinhos abre 459 vagas para cargos em mais de 35 áreas; confira detalhes

Inscrições seguem até o dia 6 de outubro

Redação
14 de Setembro de 2025
Imagem de um bilhete da mega-sena para matéria sobre aposta vencedora no Ceará
Negócios

Bolão de Cascavel, Interior do Ceará, leva prêmio de R$ 124,6 mil da Mega-Sena 2914

Bilhete acertou cinco números do concurso sorteado na noite de sábado (13)

Redação
14 de Setembro de 2025
salitre
Negócios

'Capital da Mandioca' do Ceará volta a ser maior produtora do Nordeste; veja principais cidades

Alimento ganha protagonismo gradualmente no território cearense e coloca o Estado entre os cinco maiores produtores nacionais

Luciano Rodrigues
14 de Setembro de 2025
avião em fortaleza
Igor Pires

Latam pode operar voos em Campina Grande; negociações com Governo da Paraíba estão em curso

A informação foi repassada à coluna pelo head de Assuntos Públicos da companhia

Igor Pires
13 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6000, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6000, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Resultado da Timemania 2294 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 23,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2294 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 23,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1115 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1115 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6826, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 9,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6826, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2914 deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2914 deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3486, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3486, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Resultado da +Milionária 285 de hoje 13/09; prêmio é de R$ 158,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 285 de hoje 13/09; prêmio é de R$ 158,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Foto aérea da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) do Complexo do Pecém
Negócios

Ceará recebe propostas de 5 empresas globais e pode tornar-se um dos maiores polos de data centers no Brasil

Novos empreendimentos de 'hiperescala' devem ser adaptados às novas demandas de inteligência artificial

Mariana Lemos
13 de Setembro de 2025
Senhor realizando apostas em lotérica
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta sexta (12/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete acumularam

Redação
12 de Setembro de 2025
Papeletas de apostas da Loretias Caixa
Negócios

Aposta de SP acerta 15 dezenas da Lotofácil 3485 e leva mais de R$ 1,3 milhão

Sete apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
12 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6825, desta sexta-feira (12/09); prêmio é de R$ 7,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6825, desta sexta-feira (12/09); prêmio é de R$ 7,7 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2822 – Sorteio de sexta-feira, 12/09; Prêmio de R$ 2,6 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2822 – Sorteio de sexta-feira, 12/09; Prêmio de R$ 2,6 milhões

Apostas para a Lotomania 2822 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3485, desta sexta-feira (12/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3485, desta sexta-feira (12/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2859 de hoje, sexta-feira, 12/09; prêmio é de R$ 8,6 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2859 de hoje, sexta-feira, 12/09; prêmio é de R$ 8,6 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2859 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 8,6 milhões.

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 745 - Sorteio de sexta-feira, 12/09; Prêmio de R$ 950 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 745 - Sorteio de sexta-feira, 12/09; Prêmio de R$ 950 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 745 em 12/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Avião da Latam decolando
Igor Pires

Latam vai ampliar em 10% voos de alta estação no Ceará em 2026

Ampliação em número de voos se dará na alta estação, nos meses de janeiro e fevereiro

Redação
12 de Setembro de 2025
Foto que contém o cultivo de batata-doce
Negócios

Cidade cearense é a maior produtora de batata-doce do Brasil; veja qual

Foram 107 mil toneladas produzidas

Luciano Rodrigues
12 de Setembro de 2025
Lagoar Terra Brasilis
Victor Ximenes

Aquiraz ganhará condomínio de R$ 200 milhões ao lado do Parque Arvorar

Empreendimento ofertará 550 lotes em área que ganhou efervescência após abertura do parque temático

Victor Ximenes
12 de Setembro de 2025
Fortaleza ganha nova concessionária KIA em parceria com o Grupo Iguauto
Negócios

Fortaleza ganha nova concessionária KIA em parceria com o Grupo Iguauto

Concessionária reúne modelos híbridos, elétricos e utilitários, fortalecendo a presença da KIA no Nordeste

Agência de Conteúdo DN
12 de Setembro de 2025
Imagem de bilhetes da loteria Dupla Sena da Caixa Econômica Federal ilustrando loterias do dia com sorteio
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta sexta-feira (12/9)

Maior prêmio entre os concursos é de R$ 8,6 milhões

Carol Melo
12 de Setembro de 2025
Pessoa apostando na loteria
Negócios

Aposta única do Rio de Janeiro leva prêmio de mais de R$ 53 milhões da Mega-Sena 2913

No Ceará, aposta simples de Senador Pompeu acertou cinco dezenas e foi premiada

Redação
11 de Setembro de 2025