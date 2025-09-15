Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta segunda-feira (15/9)

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Seis loterias têm prêmios sorteados pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (15), a partir das 20h (horário de Brasília). As premiações variam, sendo que algumas delas estão acumuladas.

O valor mais alto é o que pode ser pago pela Quina, que sorteia R$ 10,6 milhões.

A seguir, confira um guia das loterias do dia, com prêmios estimados, preço e como apostar.

Loterias com sorteio nesta segunda (15/9)

Quina 6827: prêmio de R$ 10,6 milhões

O jogo está acumulado e sorteia R$ 10,6 milhões. Ganha quem acertar os cinco números sorteados nesta noite. Quem indica corretamente 2, 3 ou 4 dezenas também valores menores.

Como apostar na Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números.

Dupla Sena 2860: prêmio de R$ 9,2 milhões

O concurso também não tem vencedores há algumas rodadas e, neste dia, pode pagar o prêmio de R$ 9,2 milhões. Para vencer, é fácil, basta acertar as seis dezenas sorteadas no primeiro ou segundo sorteio. Também leva valores menores quem acertar 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3.

Lotofácil 3487: prêmio de R$ 6 milhões

A loteria é outra que está acumulada. Com prêmio principal estimado em R$ 6 milhões, ela pode sair para quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas. Também ganhar prêmios menores os que acertarem 11, 12, 13 ou 14 números.

Como apostar Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números.

Lotomania 2823: prêmio de R$ 3,4 milhões

O jogo segue sem vencedores, e pode pagar cerca de R$ 3,4 milhões para o apostador que acertar as 20 dezenas sorteadas. Quem marca corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número também tem chances de receber prêmios.

Como jogar na Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Super Sete: prêmio de R$ 1 milhão

Acumulado, o concurso pode pagar R$ 1 milhão nesta noite. Vence os que acertarem um número em cada uma das sete colunas do volante. Quem acerta 3, 4, 5 ou 6 colunas também leva valores menores.

Como jogar na Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Loteca 1211: prêmio de R$ 400 mil

A loteria sorteia R$ 400 mil nesta noite. Leva a quantia quem indicar corretamente o placar das 14 partidas da volante. Os jogadores que indicarem corretamente 13 jogos também leva valores menores.

Como jogar: o preço mínimo é de R$ 4. Para apostar, você deveria marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos do concurso. As apostas encerraram às 14h do último sábado (13).

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

Os jogadores podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou então virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas da instituição ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

