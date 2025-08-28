Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta quinta-feira (28/8)

A Caixa Econômica Federal promove quatro sorteios nesta quinta-feira (28) para os apostadores que desejam tentar a sorte na loteria.

A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), são sorteados os concursos dos seguintes jogos:

Quina;

Timemania;

Mega Sena;

Dia de Sorte.

Os valores dos prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados. O maior é o que pode ser pago pela Timemania, que sorteia R$ 18,5 milhões.

É importante lembrar que os sorteios da Lotofácil estão suspensos desde quarta-feira, e as apostas estão sendo direcionadas para o sorteio da Independência, que acontece em 6 de setembro.

Para auxiliar os apostadores a organizarem seus jogos, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira!

Loterias com sorteio nesta quinta (28/8)

Timemania 2287: prêmio de R$ 18,5 milhões

O sorteio da Timemania pode pagar um prêmio de cerca de R$ 18,5 milhões. Para faturar o prêmio máximo, que está acumulado, é preciso acertar as sete dezenas sorteadas. Também há prêmios para quem acertar de 3 a 6 números, além do Time do Coração.

Como jogar: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Mega Sena 2907: prêmio de R$ 3,5 milhões

A Mega-Sena pode pagar um prêmio acumulado em R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Caso o jogador indique corretamente quatro ou cinco números, ainda pode levar prêmios menores.

Como jogar: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.

Quina 6812: prêmio de R$ 1,4 milhão

A Quina sorteia um prêmio estimado em R$ 1,4 milhão para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Dia de Sorte 1108: prêmio de R$ 800 mil

O Dia de Sorte sorteia o valor acumulado em R$ 800 mil nesta noite. Você pode ganhar o prêmio principal se acertar as sete dezenas, ou prêmios menores ao acertar 4, 5 ou 6 números e o Mês de Sorte.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 2,50. Você escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas : Faça sua aposta presencialmente.

: Faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa : Faça sua aposta de forma online.

: Faça sua aposta de forma online. Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.