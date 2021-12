Loja sorteia smartphones entre os 100 primeiros clientes de nova unidade

O final do ano é marcado por muitas promoções no comércio, sobretudo no setor de eletrônicos e informática. Em pesquisa do Google, realizada durante a Black Friday, as buscas por smartphones aumentaram cerca de 278% na plataforma. No Natal, a Fecomércio projeta que 46,9% dos consumidores cearenses irão às compras neste ano.

De olho nas tendências de consumo, a franquia de eletrônicos Centrocell, inaugura nesta quinta-feira, dia 23, mês mais uma filial em Fortaleza, no shopping Parangaba. Durante a inauguração, os 100 primeiros clientes atendidos irão concorrer a um smartphone. O resultado será divulgado em até 2 dias após a abertura.

A filial projeta ainda mais ofertas de inauguração e benefícios de compra, como a garantia de até 12 meses na manutenção dos produtos, divididos entre celulares, tablets e acessórios, e preços acessíveis com parcelamento de até 10x no cartão de crédito e crediário próprio da loja.

"Chegamos à Fortaleza com intuito de aproximar o consumidor do que há de melhor no mercado de eletrônicos, através de uma grande variedade de produtos, atendimento diferenciado e facilidade de pagamento através de cartão próprio aprovado na hora", pontua Caio Araújo Braga, um dos proprietários e administradores da Centrocell.

Serviço

Centrocell - Loja de eletrônicos e acessórios

Quando: 23 de dezembro (quinta-feira), a partir das 17h

Onde: Rua Germano Franck, 300, Parangaba

Mais informações: @centrocellparangaba (Instagram) @centrocellfranquia (Instagram)

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE