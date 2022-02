Loja oferece entrega rápida e consulta grátis na compra de óculos e lentes de grau

Com o aumento de casos de miopia entre crianças e adultos durante a pandemia, a escolha de óculos e lentes de grau ganhou ainda mais importância. Especialista no mercado com a confecção de lentes de alto índice de refração (próprias para altos graus de miopia), as Óticas Mais Brasil oferecem variedade em tecnologia de armações e óculos e lentes de grau a preços justos, além de atendimento personalizado e celeridade na entrega.

“Nosso maior diferencial é o oferecimento de tecnologia diferenciada. Dentro de nossas lojas, temos uma estrutura de laboratório própria com máquinas de última geração. A inovação permite que clientes com até 39 anos e 4 graus de miopia possam receber seus óculos em 1 hora”, explica Lívia Marcelly, diretora das Óticas Mais Brasil.

Com atuação em Fortaleza desde 2019, as Óticas Mais Brasil inauguram nesta quinta-feira (17) mais uma filial no centro da cidade. Com sede na rua Liberato Barroso, os clientes da nova loja poderão se consultar gratuitamente com um oftalmologista na compra dos óculos de grau, além de ter à disposição um catálogo premiado com as melhores marcas de lentes de grau e armações, entre elas Zeiss, Hoya, Rodenstock, Vivaldi, Enco, Ray Ban, Polo Ralph Lauren e Armani Exchange.

“É gratificante ter mais uma loja inaugurada no Centro, um dos locais mais promissores para o comércio da cidade. Nosso maior propósito é incentivar os fortalezenses a investirem na saúde dos olhos, tendo à disposição um atendimento direcionado ao que há de mais moderno em tecnologia e soluções para miopia”, ressalta Lívia.

Encontre a Ótica Mais Brasil em Fortaleza

Loja 1 - Rua Pedro Pereira, 382, Centro

Contato: (85) 3231-3694 ou (85) 98101-4155

Loja 2 - Rua Guilherme Rocha, 196, Centro

Contato: (85) 3016-0005 ou (85) 98221-5876

Loja 3 - Rua Pedro Pereira, 172

Contato: (85) 3231-3694 ou (85) 98224-4155

Loja 4 - Rua Liberato Barroso, 07

Telefone: (85) 31119393 / (85) 981834155

Saiba mais sobre serviços e novidades da Óticas Mais Brasil no Instagram: @oticasmaisbrasil

