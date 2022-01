Loja está com promoções especiais para período de volta às aulas

No início do ano, momento em que tradicionalmente muitas contas podem apertar no bolso do brasileiro, é importante buscar opções que garantam economia e qualidade. Com mais de 50 anos de atuação no mercado, a Sodine está com promoções para o período de volta às aulas. São mais de 400 itens com preços especiais, tanto nas lojas físicas da marca quanto no e-commerce (www.sodine.com.br). Além dos materiais em promoção, toda a loja conta com parcelamento em até 10x sem juros.

Pedidos realizados na loja on-line para Fortaleza e Região Metropolitana possuem frete grátis em compras a partir de R$ 49,90 e entrega em até 24 horas.

Em compras acima de 12 unidades na maioria dos produtos, o cliente pode garantir preços de atacado, com descontos que podem chegar a 40%. Entre os materiais inclusos estão mochilas, cadernos, lancheiras, kits de canetas, lápis de colorir, entre outros.

“O grande diferencial é o cliente ter a possibilidade de comprar e economizar mesmo não tendo CNPJ, ou algo atrelado ao atacado. Basta comprar a quantidade específica do item e aproveitar descontos de até 40%”, explica Jonathan Monteiro, gerente de Marketing da Sodine.

Além dos itens escolares, o mix da Sodine também conta com materiais de escritório, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), produtos de limpeza, papelaria, informática e outros. São mais de 12 mil itens em diversas categorias, o que coloca a empresa como referência no segmento, por reunir em um só espaço, seja na loja física ou no e-commerce, produtos que atendem a necessidades distintas do consumidor.

Em comparação a 2021, a expectativa da empresa para este ano é de que haja uma retomada positiva. “Investimos fortemente em inovação, tendências e um mix amplo (de produtos), trazendo marcas conhecidas no mercado, mas também novidades em várias categorias. Seja no canal de varejo, atacado ou B2B (venda para empresas), estamos com um amplo portfólio nesse início de ano”, destaca Jonathan Monteiro.

Ampla presença

Em Fortaleza, a Sodine conta com seis unidades de varejo distribuídas em diferentes pontos da cidade. Recentemente, foram inauguradas lojas no Shopping Riomar Fortaleza e no Shopping Eusébio, na Região Metropolitana. Segundo Jonathan Monteiro, o foco da empresa está em otimizar as lojas no Ceará, com a possibilidade de buscar oportunidades em outras regiões.

Inserir vídeo abaixo

Serviço

Volta às aulas da Sodine

Portal: www.sodine.com.br

Instagram: (@lojasodine)