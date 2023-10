Livraria Lamarca anuncia fechamento de loja no bairro Benfica, em Fortaleza

A Lamarca, tradicional livraria localizada no bairro Benfica, em Fortaleza, anunciou que irá encerrar as atividades. Por meio de publicação nas redes sociais nesta terça-feira (3), a loja confirmou o fechamento da unidade alegando que não conseguiu se reorganizar no momento pós-pandemia e "superar a maré de problemas que assolou nosso país, nossa cidade, a economia, a Avenida da Universidade, a saúde mental das pessoas, as dinâmicas sociais".

A livraria, de 7 anos de existência, informou que buscou alternativas para driblar a crise e contou com o empenho dos trabalhadores.

"Todo nosso empenho e dos trabalhadores que por aqui passaram e que aqui estão, apesar de enormes, não foram suficientes [...] Buscamos todas as alternativas possíveis, elaboramos projetos, propomos para o Governo Estadual um vale-livro para os professores, procuramos agentes públicos para nos ajudar a incentivar a leitura e os livros. Mas o fato é que a maré ainda está no sentido oposto de quem empreende com propósitos emancipadores nesse país. Ainda mais quando se fala de livros", diz trecho da publicação.

Apesar dos problemas enfrentados nos últimos anos, a livraria foi mantida em atividade, "esperando que a recuperação da Cultura iria possibilitar uma reorganização pós-pandemia. Infelizmente, não deu tempo", continuou.

O anúncio ainda citou dívidas e convidou os clientes a se dirigir à unidade "nesses últimos meses". "A quem temos débitos, continuaremos trabalhando incansavelmente, para quitar tudo", completou.

De acordo com a publicação, a empresa vai continuar construindo outras frentes de trabalho em que está inserida, envolvendo-se nos editais que tem se inscrito.

O endereço também funcionava como uma vitrine para os eventos externos nas universidades, espaços culturais e praças que a livraria participava. A Lamarca também já participou de duas edições da 'Bienal Internacional do Livro do Ceará'.