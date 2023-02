Livraria Cultura tem falência suspensa pela Justiça após liminar

A Justiça aprovou, nesta quinta-feira (16), uma liminar que suspende o decreto de falência da tradicional Livraria Cultura. A companhia teve a falência decretada, na quinta-feira (9), pelo Juiz Ralpho Barros Monteiro, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.

O desembargador J. B. Franco de Godoi, relator do recurso da livraria, foi o responsável por conceder a liminar, pois, segundo ele, é necessário ser feito um novo exame das provas analisadas pelo juiz Barros Monteiro, já que os efeitos da decisão seriam irreversíveis.

Apesar de reconhecer a importância da Cultura, o juiz afirma que a livraria não conseguiu superar sua crise econômica. De acordo com Barros Monteiro, o descumprimento do plano de recuperação judicial e a ausência de informações no processo foram fatores importantes para o decreto de falência.

O pedido de recuperação judicial foi apresentado em 2018, bem antes da falência ser decretada. Na época, a Livraria Cultura declarou ter R$ 285,4 milhões de dívidas.

A lista incluiria credores trabalhistas, micro e pequenas empresas e titulares de crédito de até R$ 6 mil.

Na decisão, que havia sentenciado a falência do grupo, o juiz Barros Monteiro mencionou a existência de negociações com credores fora do previsto no plano de recuperação como uma possibilidade de que a empresa estava descumprindo o que havia sido acordado com credores. Nessa lista, estariam as negociações de dívidas trabalhistas.

Em resposta, a empresa diz que acordos foram feitos, principalmente, com grandes escritórios de advocacia, e que as condições negociadas são piores do que as previstas no aditivo do plano de recuperação judicial, fato que não traria prejuízo aos demais credores.

Atraso de pagamentos

A Cultura recorreu, da decisão, na última terça-feira (14). Na ocasião, a empresa admitiu o atraso em alguns pagamentos previstos no plano de recuperação, apontando a pandemia e a situação econômica do país como causadores do atraso. Contudo, ela afirmou que está em dia com os compromissos apontados como pendentes.

Entretanto, existem algumas exceções. A principal delas seria com o Banco do Brasil (BB), que, segundo a empresa, está sendo tratada diretamente com o banco. A defesa da Cultura sustenta que a organização não pediu que a falência da Cultura fosse decretada.

A outra exceção seria com credores que, de acordo com a empresa, não apontaram dados bancários ou apresentaram informações inconsistentes.

Sobre as tratativas com o BB, a empresa diz que irá informar qualquer acordo nos autos do processo, mas que ainda está em negociações sobre o assunto.

Com relação aos outros credores, segundo a defesa da companhia, nos últimos quatro anos foram pagos mais de R$ 12 milhões a quase 3 mil credores;

Por fim, a empresa diz que é economicamente viável e que ir em frente com a recuperação judicial é mais benéfico para os credores do que a falência da companhia.