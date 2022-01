Liquidação Magalu tem descontos de até 80% em itens novos e de mostruários

A varejista Magazine Luiza oferece, nesta sexta-feira (7), descontos de até 80% em produtos novos e mostruários de lojas de todo o Brasil na ação anual "Liquidação Fantástica".

Participam da estratégia promocional as categorias de celulares, notebooks, eletrodomésticos, móveis, moda, esporte, brinquedos e mercado.

Todas as 1.400 lojas físicas e o aplicativo do Magalu oferecem os descontos, mas as ofertas podem variar de acordo com o estoque de cada estabelecimento.

Segundo Alisson Leite, gerente regional do Magalu, os descontos inclusos nesta edição da Liquidação Fantástica podem ser "melhores" que os do Black Friday.

"São preços até melhores que a Black porque tem lojas com mostruários que vão com até 80% de desconto nos produtos", aponta.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE