Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Leilão de imóveis cresce e amplia opções para investidores

Setor tem atraído um público cada vez mais diversificado

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Leilão de imóveis cresce e amplia opções para investidores
Legenda: Modalidade oferece condições diferenciadas, com descontos significativos
Foto: Divulgação

O mercado de leilões imobiliários no Brasil tem atraído um número cada vez maior de compradores, interessados tanto em oportunidades de investimento quanto na aquisição de imóveis para uso próprio. A modalidade oferece condições diferenciadas, com descontos significativos em relação aos preços de mercado, e se consolida como alternativa segura e competitiva para diferentes perfis de participantes.

Pioneira no Norte e Nordeste, a Montenegro Leilões atua desde 1984, quando foi fundada por Fernando Montenegro, primeiro leiloeiro do Ceará. Com mais de quatro décadas de experiência, a empresa é referência na condução de leilões judiciais, de órgãos públicos e de empresas privadas, abrangendo imóveis, veículos, eletrônicos e diversos outros bens. Atualmente, o negócio mantém sua gestão de forma familiar: das três filhas de Fernando, duas já atuam como leiloeiras, garantindo a continuidade do legado.

Segundo Fernanda Castelo, sócia e diretora de marketing da empresa, o perfil de participantes mudou nos últimos anos. “O leilão deixou de ser um ambiente restrito a investidores especializados. Hoje, encontramos desde compradores que buscam a primeira oportunidade no setor até profissionais experientes. Isso amplia o alcance e fortalece o papel do segmento na economia”, explica.

Leilão de imóveis cresce e amplia opções para investidores
Legenda: Fernando Montenegro e filhas: negócio mantém sua gestão de forma familiar, garantindo a continuidade do legado

Entre as vantagens do formato, estão os descontos que podem variar de 30% a 50% em relação aos valores de mercado. As condições favorecem tanto pessoas físicas quanto jurídicas, desde que o comprador analise cuidadosamente o edital e as informações sobre o bem.

A empresa também alerta para a importância de atenção diante de tentativas de fraude, como leilões falsos divulgados por sites ou anúncios sem vínculo com leiloeiros oficiais. “É fundamental verificar a idoneidade da empresa e do leiloeiro responsável antes de efetuar qualquer pagamento. Golpistas costumam criar páginas com informações falsas para atrair vítimas. A conferência de dados e a negociação apenas com canais oficiais são medidas essenciais para evitar prejuízos”, reforça Fernanda.

Com estrutura consolidada e uma equipe especializada, a Montenegro Leilões atua com transparência e segurança jurídica em todas as etapas do processo, oferecendo suporte completo para vendedores e compradores. O objetivo é garantir que cada transação seja conduzida de forma segura e eficiente, alinhada à tradição e seriedade que marcam a trajetória da empresa.

Serviço
Montenegro Leilões

Instagram: @montenegro.leiloes
Site: http://www.montenegroleiloes.com.br/
Endereço: Rua Ademar Paula, 1000, bairro Esplanada do Castelão, Fortaleza–CE
Telefone: (85) 3066-8282
WhatsApp: (85) 98880-6008

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Foto que contém homem segurando maquineta para pagamento de conta, enquanto homem se prepara com o cartão em mãos para efetuar o pagamento
Negócios

Com taxa de serviço a 15%, ainda vale a pena pagar 'gorjeta' em Fortaleza? Veja impactos para garçons

Recentemente, a taxa ficou mais alta em restaurantes da Capital

Ingrid Coelho e Luciano Rodrigues
Há 24 minutos
Egídio Serpa

Ceará em alerta! Equador quer vender camarão para o Brasil

Os equatorianos também querem vender banana no mercado brasileiro. Eles são os maiores produtores e exportadores do mundo

Egídio Serpa
Há 1 hora
Leilão de imóveis cresce e amplia opções para investidores
Negócios

Leilão de imóveis cresce e amplia opções para investidores

Setor tem atraído um público cada vez mais diversificado

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Uma mulher pensativa em frente ao computador
Delania Santos

Reconhecimento no trabalho: por que tantos fazem e tão poucos são vistos?

Delania Santos
Há 1 hora
Vonixx
Victor Ximenes

Fábrica de itens de estética automotiva no Ceará terá investimento de R$ 150 milhões

Empreendimento da cearense Vonixx projeta gerar 2 mil empregos

Victor Ximenes
Há 1 hora
Imagem mostra close-up em mão usando caneta esferográfica preta para preencher um bilhete de loteria Milionária, com diversos boletos dispostos sobre a mesa, ilustrando loterias da Caixa com sorteio no dia 20 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta quarta-feira (20/08)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 145 milhões o mais alto deles

Carol Melo
Há 1 hora
Egídio Serpa

Brasil x EUA: um dia de cão na Bolsa de Valores

Ações dos grandes bancos brasileiros desabaram e eles, em um dia, perderam R$ 41,9 bilhões em valor de mercado

Egídio Serpa
20 de Agosto de 2025
Fachada de uma loja H&M
Negócios

H&M, marca sueca de fast fashion, chega ao Brasil e inaugura suas primeiras lojas físicas

Empresa tentou entrar no brasil em 2014, mas desistiu dos planos de investimento no páis na época

Redação
19 de Agosto de 2025
Papeleta da Mega Sena
Negócios

Bolão leva sozinho prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena 2903; veja quando será próximo sorteio

Prêmio do próximo concurso está orçado em R$ 3,5 milhões

Redação
19 de Agosto de 2025
Papeleta da Lotofácil
Negócios

Lotofácil 3473: cinco apostas dividem prêmio de R$ 3 mi; ganhador do Piauí leva mais de R$ 600 mil

Oito apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e foram premiadas

Redação
19 de Agosto de 2025
Casa Lotérica
Negócios

Confira as loterias acumuladas desta terça-feira (19/08) e saiba os valores dos próximos sorteios

Quina e Timemania acumularam

Lucas Monteiro
19 de Agosto de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2283 de hoje, 19/08; prêmio é de R$ 16,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1104 de hoje, 19/08; prêmio é de R$ 600 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6804, desta terça-feira (19/08); prêmio é de R$ 3,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2903 desta terça-feira (19/08); prêmio é de R$ 65,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3473, desta terça-feira (19/08); prêmio é de R$ 4,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
Imagem de estudantes para ilustrar matéria sobre Rede ICC Saúde abrindo 20 vagas para mestrado acadêmico em Oncologia; veja como se inscrever
Papo Carreira

Rede ICC Saúde abre 20 vagas para mestrado acadêmico em Oncologia; veja como se inscrever

Candidatos precisam ter diploma de graduação na área da saúde

Redação
19 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (19/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (19/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
19 de Agosto de 2025
Ao fundo da paisagem do mar, uma faixa de areia com turbinas eólicas
Ingrid Coelho

Ceará é o sétimo estado mais inovador do Brasil e alcança melhor posição em cinco anos

De acordo com o ranking, o Estado é o que está em melhor posição no Nordeste

Ingrid Coelho
19 de Agosto de 2025
Presidente Donald Trump discursa em microfone trajando uma gravata vermelha
Negócios

Trump amplia tarifaço para mais de 400 produtos de aço e alumínio; confira quais

Conforme a Casa Branca, trata-se de uma tarifa geral, aplicada a todos os produtos que usam derivados desses metais

Redação
19 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

C. Rolim reinaugura duas novas lojas e consolida expansão da marca

A primeira reinauguração será quinta-feira, 21; a segunda, no dia 29, ambas em Fortaleza

Egídio Serpa
19 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Dívidas tributárias: Receita Federal negocia em melhores condições

Foi reduzido o valor mínimo para transação tributária individual, que caiu de R$ 10 milhões para R$ 5 milhões

Egídio Serpa
19 de Agosto de 2025
Imagem mostra uma mulher vende brinquedos de pelúcia Labubu para os visitantes durante, ilustrando crescimento no lucro da Pop Mart devido à boneca
Negócios

Fabricante da Labubu comemora crescimento de 400% dos lucros devido ao sucesso da 'monstrinha'

Rendimento da empresa foi multiplicado por cinco após viralização da pelúcia

Redação
19 de Agosto de 2025
Fachada da Sefaz
Negócios

Governo do Ceará suspende leilões de ICMS como medida emergencial contra o tarifaço de Trump

A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (18)

Redação
19 de Agosto de 2025
Fachada do MPCE
Papo Carreira

MPCE abre seleção para contratação de estagiários e residentes com bolsas de até R$ 2,2 mil

Interessados podem se inscrever gratuitamente até 31 de agosto

Redação
19 de Agosto de 2025
Novos empreendimentos de luxo expandem potencial urbanístico da Região Metropolitana
Negócios

Novos empreendimentos de luxo expandem potencial urbanístico da Região Metropolitana

A Região consolida-se como novo eixo de desenvolvimento urbano e econômico

Agência de Conteúdo DN
19 de Agosto de 2025
Fachada do aeroporto de Fortaleza
Igor Pires

Sem mais voos internacionais em 2025, Aeroporto de Fortaleza estagna e cai para 10º no País

Igor Pires
19 de Agosto de 2025
Exportações do Ceará
Negócios

CNI corta previsão de crescimento da indústria e prevê perda de US$ 5 bi com tarifa dos EUA

Agro e mercado de trabalho devem sustentar PIB em 2,3% meio ao tarifaço

Redação
19 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Oferta de água no Ceará dobrará em 2026, um ano eleitoral

Estará pronta a duplicação do sifão do Eixão das Águas e do conjunto de bombas da Estação Elevatória de Salgueiro, do Projeto São Francisco.

Egídio Serpa
19 de Agosto de 2025