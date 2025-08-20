Leilão de imóveis cresce e amplia opções para investidores

O mercado de leilões imobiliários no Brasil tem atraído um número cada vez maior de compradores, interessados tanto em oportunidades de investimento quanto na aquisição de imóveis para uso próprio. A modalidade oferece condições diferenciadas, com descontos significativos em relação aos preços de mercado, e se consolida como alternativa segura e competitiva para diferentes perfis de participantes.

Pioneira no Norte e Nordeste, a Montenegro Leilões atua desde 1984, quando foi fundada por Fernando Montenegro, primeiro leiloeiro do Ceará. Com mais de quatro décadas de experiência, a empresa é referência na condução de leilões judiciais, de órgãos públicos e de empresas privadas, abrangendo imóveis, veículos, eletrônicos e diversos outros bens. Atualmente, o negócio mantém sua gestão de forma familiar: das três filhas de Fernando, duas já atuam como leiloeiras, garantindo a continuidade do legado.

Segundo Fernanda Castelo, sócia e diretora de marketing da empresa, o perfil de participantes mudou nos últimos anos. “O leilão deixou de ser um ambiente restrito a investidores especializados. Hoje, encontramos desde compradores que buscam a primeira oportunidade no setor até profissionais experientes. Isso amplia o alcance e fortalece o papel do segmento na economia”, explica.

Legenda: Fernando Montenegro e filhas: negócio mantém sua gestão de forma familiar, garantindo a continuidade do legado

Entre as vantagens do formato, estão os descontos que podem variar de 30% a 50% em relação aos valores de mercado. As condições favorecem tanto pessoas físicas quanto jurídicas, desde que o comprador analise cuidadosamente o edital e as informações sobre o bem.

A empresa também alerta para a importância de atenção diante de tentativas de fraude, como leilões falsos divulgados por sites ou anúncios sem vínculo com leiloeiros oficiais. “É fundamental verificar a idoneidade da empresa e do leiloeiro responsável antes de efetuar qualquer pagamento. Golpistas costumam criar páginas com informações falsas para atrair vítimas. A conferência de dados e a negociação apenas com canais oficiais são medidas essenciais para evitar prejuízos”, reforça Fernanda.

Com estrutura consolidada e uma equipe especializada, a Montenegro Leilões atua com transparência e segurança jurídica em todas as etapas do processo, oferecendo suporte completo para vendedores e compradores. O objetivo é garantir que cada transação seja conduzida de forma segura e eficiente, alinhada à tradição e seriedade que marcam a trajetória da empresa.

Serviço

Montenegro Leilões

Instagram: @montenegro.leiloes

Site: http://www.montenegroleiloes.com.br/

Endereço: Rua Ademar Paula, 1000, bairro Esplanada do Castelão, Fortaleza–CE

Telefone: (85) 3066-8282

WhatsApp: (85) 98880-6008