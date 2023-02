Leilão da Receita Federal tem iPad por R$ 1 mil; veja como participar

O primeiro leilão com mercadorias apreendidas ou abandonadas no Aeroporto de Guarulhos em 2023 será realizado no próximo dia 7 de março pela Receita Federal. A informação foi confirmada pelo próprio órgão nesta quarta-feira (22).

Entre os itens oferecidos, é possível comprar notebooks e iPads por um valor mínimo de R$ 1 mil. Além disso, outros aparelhos eletrônicos também são encontrados no lelião, junto dos artigos de informática, joias, perfumes, instrumentos musicais e roupas de luxo.

Informações iniciais apontam que as mercadorias podem ser vendidas individualmente ou em lotes, com possibilidade de serem adquiridas por pessoas físicas ou jurídicas. As propostas com lances devem ser feitas a partir das 8h de 27 de fevereiro até as 20h do dia 6 de março.

A sessão terá 66 lotes no total e está prevista para começar às 11h do dia 7 de março.

Condições de participação

Pessoas físicas estão aptas a participar do leilão caso sejam maiores de 18 anos ou pessoa emancipada, possuam inscrição no Cadastro de Pessoas Física (CPF) e tenham selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Quando o caso for de Pessoa Jurídica é preciso apresentar cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) e selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Veja como participar:

acesse o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), selecionando o edital do leilão em questão, de número 0817600/0000001/2023;

escolha o lote do lance e clique em "incluir proposta";

aceite os termos e condições apresentados pelo site da Receita;

inclua o valor proposto, que deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita, e clique em salvar.

Mercadorias

As pessoas físicas podem fazer lances nos lotes de número 01 a 24. Estão disponíveis itens como eletrônicos, artigos esportivos, relógios e instrumentos musicais. Já as pessoas jurídicas podem apresentar propostas para todos os lotes.

Todas as mercadorias podem ser examinadas pessoalmente no Aeroporto de Guarulhos. As vistorias podem ser feitas por pessoas físicas no dia 27 de fevereiro e por pessoas jurídicas no dia 28.

