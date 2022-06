Junior Achievement Ceará entrega comenda 'Amigos da Educação JA' às entidades mantenedoras

A Junior Achievement Ceará, tecnologia social mundial que tem como foco a educação empreendedora e a inovação, fará a entrega da comenda 'Amigos da Educação JA' na próxima quinta-feira (9), no Cabaña del Primo Jardins. No evento, gestores das 16 organizações mantenedoras serão homenageados pelo trabalho desenvolvido junto à JACE.

"Será um momento para destacarmos os impactos qualitativos gerados ao longo dos nossos 17 anos de atuação e agradecermos todo o apoio oferecido pelas empresas parceiras. Com essa união, a Junior Achievement Ceará transforma a vida de milhares de jovens", ressalta Igor Queiroz Barroso, presidente da instituição.

Aço Cearense, Ari de Sá, Ebenezer, Esmaltec, Fiec, Fundação Edson Queiroz - Unifor, Hapvida, IAX Imobiliária, M. Dias Branco, Mercadinhos São Luiz, Minalba, Nacional Gás, North Shopping Fortaleza, Pague Menos, TV Verdes Mares e 3 Corações são as mantenedoras da JA Ceará.

O que faz a Junior Achievement Ceará?

Por meio do suporte oferecido pelas empresas mantenedoras, a Junior Achievement Ceará facilita trilhas formativas com metodologias que entusiasmam e propiciam os jovens e adultos para o mercado de trabalho, educação financeira e o empreendedorismo por meio do método “Aprender-Fazendo”, ampliando caminhos para que se sintam seguros para enfrentar desafios e carreiras.

Mais de 199 mil alunos e mais de 4,8 mil orientadores (professores e voluntários) foram impactados nas 103 cidades que já foram beneficiadas pelos programas da Junior Achievement Ceará.

Legenda: O 'Desafio Tack' é outro projeto de desenvolvimento educacional da Junior Achievement. Foto: Divulgação

História da Junior Achievement

Fundada em 1919 nos Estados Unidos, a Junior Achievement é uma das maiores e mais antigas instituições de educação financeira, empreendedorismo e inovação, e prática de negócios.

No Brasil, onde atua há 38 anos, a Organização da Sociedade Civil (OSC) está presente em todo território nacional. No Ceará, a Junior Achievement existe há 17 anos.

O propósito da OSC, mantida pela iniciativa privada, é despertar o protagonismo das crianças e dos adolescentes para inovar e empreender, estimulando o desenvolvimento pessoal nos programas e metodologias elaboradas pela JA.

As metodologias desenvolvidas inserem os participantes no contexto do mundo dos negócios, proporcionando a vivência teórica e prática do mercado de trabalho.

A instituição recebeu, por quatro anos consecutivos, o selo das 10 organizações de bem social (SGOs) mais impactantes do mundo pela NGO Advisor, organização independente baseada em Genebra, na Suíça.

