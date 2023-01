Jornalista do DN é a segunda mais premiada do Nordeste, aponta ranking

A repórter do Diário do Nordeste, Heloisa Vasconcelos, é a profissional com mais premiações do Ceará e a segunda do Nordeste, segundo o “Ranking dos +Premiados da Imprensa”. Divulgado nesta segunda-feira (30), o levantamento considerou 183 condecorações jornalísticas nacionais e internacionais.

Vasconcelos conquistou a colocação com dois prêmios de reconhecimento nacional. São eles: o de Imprensa de Educação ao Investidor, do Comitê Consultivo de Educação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e o da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Ambas as reportagens tiveram edição de texto de Hugo Nascimento, editor de Negócios do Diário do Nordeste. As imagens foram dos fotojornalistas Fabiane de Paula e Kid Júnior.

A repórter, que também figura na 27ª colocação entre os mais premiados do País, comemorou o resultado.

Heloisa Vasconcelos Jornalista do Diário do Nordeste "Me alegra ver o Ceará ocupando várias posições no ranking e que os primeiros lugares do Nordeste estejam ocupados por mulheres. Estou muito feliz pelo reconhecimento e animada para novas histórias e novos desafios em 2023", disse.

Em primeiro lugar do ranking regional, aparece a jornalista Alice de Souza, com reportagens para o portal Azmina e The Intercept. A repórter Aline de Oliveira, também do Sistema Verdes Mares, ficou em 3º lugar no ranking.

Foto: Divulgação

Reportagens premiadas

A matéria vencedora do Prêmio CVM traz histórias de famílias que introduzem a educação financeira aos filhos de forma lúdica para as crianças lidarem com o dinheiro de forma mais natural e saudável. O texto ainda traz orientações e dicas de como os pais podem conduzir e incentivar esse processo.

Já o 19º Prêmio Abecip de Jornalismo foi concedido à reportagem "Da realização à desistência: como as taxas de juros impactaram no sonho da casa própria”, dividida em duas partes, que trata sobre como a crise global e o aumento da taxa de juros impactaram o sonho da casa própria.

A matéria, publicada em setembro, foi escrita de forma conjunta pelas repórteres Bruna Damasceno, Carolina Mesquita e Heloisa Vasconcelos. A reportagem foi premiada na categoria “crédito imobiliário e a crise global”.

Além dessa premiação, o Diário do Nordeste foi escolhido pelo segundo ano consecutivo como Veículo do Ano.

