Jóias do Nordeste, povo e território se destacam no turismo brasileiro

Viajar para o Nordeste é um dos grandes desejos de consumo do brasileiro. Segundo dados da empresa de tecnologia Hurb, 23% da busca por viagens nacionais têm como destino algum dos nove estados da região, que ocupa o segundo lugar na lista. Com uma beleza natural esplêndida e diferenciais como o mar com temperaturas mais altas e tempo quase que constantemente ensolarado, não teria como o território não se destacar como destino turístico de viagens de férias no país.

Rica em tradições culturais, essa diversa região é composta por nove estados: Maranhão, Alagoas, Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. O nordestino conhece bem essa potência cultural, o que faz ter tanto orgulho dessa identidade. “Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser”, já dizia o poeta cearense Bráulio Bessa. E já passou da hora de todo o país valorizar a região.

É preciso reconhecer que o povo nordestino não é um grupo homogêneo, como indica a imagem construída principalmente pelas regiões Sudeste e Sul. São milhares de paisagens, cenários e costumes. O sotaque do cearense não é o mesmo que o do alagoano. A culinária baiana não envolve as mesmas receitas que a maranhense. O Carnaval no Piauí não é igual ao de Pernambuco. O folclore sergipano não conta as mesmas histórias que o potiguar. O São João de Campina Grande, na Paraíba, é único. São as peculiaridades de cada lugar que tornam o Nordeste tão grandioso, atraindo os olhares do turismo brasileiro para a região.

“Cada dia mais, o Hurb entende a necessidade de valorizar as diferenças entre cada destino nordestino para comunicar ao nosso público viajante o que eles encontram em cada um deles. Assim, mostramos mais assertivamente como aproveitar o melhor que o Nordeste tem a oferecer de acordo com o perfil de cada turista”, afirma João Almeida, gerente de estratégia de Growth do Hurb. “Mas é importante ressaltar que, por mais que o Hurb seja uma plataforma de viagens, ela não é só para turistas. Com as atividades e passeios, até os moradores locais podem ter uma experiência de novato, como um visitante”, comenta.

Afinal, os próprios nordestinos gostam de aproveitar o que há de melhor nos arredores, preferindo, muitas vezes, viajar intra-regionalmente. Como a maior plataforma de viagens online do país, o Hurb oferece diversas opções para aproveitar o Nordeste em sua essência, com pacotes de viagens aéreos e rodoviários, hotéis e passeios. E até 30/11, a marca realiza a ação promocional Break Friday, oferecendo descontos de até 60% nestes destinos.

Entre a infinita possibilidade de experiências de lazer e relaxamento que a região Nordeste pode oferecer, a empresa destaca as capitais Fortaleza (CE), Recife (PE) e Salvador (BA), em alta no momento, e atividades em cada uma delas que fogem da programação na praia.

Durante a estadia no Ceará, a pedida é se aventurar no maior parque aquático da América Latina e segundo melhor do mundo, o Beach Park. Em Fortaleza, a diversão também é garantida conhecendo mais do humor cearense, expoente de nomes marcantes na história brasileira, como Tom Cavalcante e Renato Aragão. E para uma experiência gastronômica na boêmia noturna, vale a degustação de mais de 20 bebidas diferentes na Cervejaria Turatti.

Já em Salvador (BA), o foco é no tradicional e histórico. Para conhecer um pouco mais sobre a arquitetura do século passado, vale fazer o tour pelas igrejas, santuários e outros espaços de prática da fé e suas diferentes manifestações. Não se pode ignorar que a capital é a cidade mais africana fora do continente. E se você quer saber mais sobre o impacto dessa cultura ancestral que resiste ainda hoje, viva a experiência do africano na Bahia. Para finalizar, aprenda a replicar na sua casa os sabores baianos com uma aula.

Legenda: Salvador possui um vasto leque de museus para visitação e atividades culturais para todos os gostos Foto: divulgação

Conhecida como a Veneza brasileira, além do mar, Recife (PE) é banhada pelos rios Beberibe e Capibaribe. Nesse passeio de catamarã, o visitante aprecia a vista de alguns pontos marcantes da cidade a partir do barco. Aproveite a viagem para conhecer os mosteiros e casas coloridas de Olinda, cidade colonial fundada em 1535 e que mantém aspectos dessa arquitetura ainda hoje.

Nos últimos meses, o Hurb começou também a ofertar novos hotéis e pacotes com saídas dessas três capitais estratégicas. Dessa forma, além de valorizar a região como destino turístico, demonstra para a população regional que facilitar seu acesso aos serviços da plataforma também é uma prioridade da empresa.

O Break Friday é a melhor oportunidade do ano para quem já percebeu que, para entender a paixão do brasileiro pelo Nordeste, só conhecendo tudo isso de perto.

Hurb no Nordeste

Player importante do setor do turismo, o Hurb não pensa na região apenas na hora de planejar as férias: através da parceria com hotéis, a companhia fomenta diversas economias de destinos turísticos, investindo em estrutura para tornar toda a experiência cada vez mais confortável, o que gera empregos direta e indiretamente. Como exemplo, cita-se o caso de Jericoacoara, no Ceará. Por mais que a vila fosse um destino muito buscado pelos brasileiros, a maioria deles considerava a viagem muito cara, o que os impedia de realizar esse sonho. Contabilizando 88 hotéis parceiros hoje apenas neste destino, o Hurb conseguiu diminuir o custo dessa viagem ao investir na comercialização do destino fora dos períodos de alta temporada.

Legenda: Recife possui opções de passeios de barco na orla da capital, além de cidades históricas preservadas Foto: divulgação

Com a democratização do acesso à viagens, a plataforma consegue levar cada vez mais pessoas a mais lugares e, assim, oportuniza a movimentação no setor, colaborando para mantê-lo aquecido durante todo o ano.

O Hurb investe também no processo de digitalização dos hotéis e dos demais processos que envolvem a realização da viagem pela plataforma. Como resultado, acaba eliminando a necessidade de impressão de documentos e registros, limitando o consumo de recursos naturais e a produção de lixo. Refletir sobre responsabilidade ambiental a partir do impacto do turismo nos destinos é prática constante da empresa de tecnologia.

Já a iniciativa voltada para gestão de revendedores dos produtos de viagem, o Clube Hurb conta com mais de 37 mil afiliados nordestinos, que vendem os produtos da plataforma para conquistar um dinheiro extra no fim do mês ou até mesmo como única fonte de renda.

Desde a sua criação, a missão do Hurb é otimizar viagens através da tecnologia, a partir de uma visão que busca otimizar o tempo dos nossos viajantes por meio da ciência. Ou seja, pode-se dizer que o maior objetivo da companhia é livrar as pessoas das preocupações nesse momento tão importante de lazer, relaxamento e diversão.

Isso acontece também porque um dos valores essenciais da empresa é: it’s all about people. Isto é, entende que seu funcionamento e resultados dependem diretamente da percepção de seus colaboradores e clientes. “Podemos dizer que o Nordeste também não se resume apenas a um território, já que são as pessoas que o tornam tão especial. Ainda que o povo brasileiro seja reconhecido mundialmente por sua alegria e hospitalidade, essas características são ainda mais potencializadas na maneira como os nordestinos recebem os turistas. E, claro, são os nordestinos que mantêm viva toda a tradição cultural da região”, declara o especialista comercial Andrew Coelho.

Entre tantos fatores que tornam o Nordeste tão surpreendente, pode-se afirmar que são seus mais de 53 milhões de habitantes que fazem a diferença, garantindo o lugar que a região ocupa nos sonhos de tantos brasileiros.

