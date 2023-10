JMartins Perfumes oferta promoção de Halloween com descontos de até 60%

Tradicional festividade, o período de Halloween promete movimentar o mercado. Na JMartins Perfumes, a data comemorativa será celebrada amanhã (31), em todas as lojas da rede, que possui unidades no Ceará e no Piauí, e no site oficial da marca.

Durante o evento, itens selecionados estarão com desconto de até 60%, em um momento de antecipação da Black Friday. Os estoques são limitados.

Um dos destaques do Halloween deste ano serão os perfumes árabes, que vem ganhando mais espaço no mercado, por meio de marcas como Riiffis e Nuzuk.

Dentro do amplo catálogo de perfumes internacionais da JMartins, os clientes encontram fragrâncias de diferentes faixas de preço. A marca polonesa da linha La Rive, por exemplo, sai a partir de R$ 99, enquanto os das marcas Riiffis e Nuzuk estão na faixa dos R$ 299.

Já marcas de alto padrão como a State of Mind e clássicas da francesa Sisley saem por volta de R$ 1.500.

A JMartins possui unidades em Fortaleza, nos shoppings Iguatemi Bosque e RioMar Papicu; em Sobral, no Sobral Shopping; em Juazeiro do Norte, no Cariri Shopping; e em Teresina, nos shoppings Rio Poty e Teresina Shopping.

Confira mais descontos do período:

Hugo Iced EDT 75ml - de R$ 399 por R$ 199

Boss Bottled Night EDT 100ml - de R$ 549 por R$ 378

Polo Sport EDT 125ml - De R$ 419 por R$ 349

Armani Code EDT 30ml - De R$ 489 por R$ 429

CK All EDT 100ml - De R$ 449 por R$ 199

First EDP 100ml - De R$ 599 por R$ 369

Montblanc Legend Red EDP 100ml - De R$ 699 por R$ 439

Coach Wild Rose EDP 30ml - De R$ 399 por R$ 249

