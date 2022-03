JMartins Perfumes expande rede de atuação e anuncia promoção com descontos de até 70%

Com presença em processo de expansão no Nordeste e um mix das principais marcas de perfumes importados do mercado, além de um atendimento de excelência e condições comerciais bastantes atrativas ao consumidor final, o grupo JMartins Perfumes estará com uma promoção especial de 1º de abril. Somente amanhã, itens do catálogo estarão com descontos que vão de 15% a 70%. Os valores são válidos para as lojas físicas da marca e também via Instagram (@jmartinsperfumes) e WhatsApp.

As lojas da JMartins Perfumes estão presentes, em Fortaleza, nos shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi. Em Teresina, no Piauí, no Teresina Shopping, e no Cariri Garden Shopping, em Juazeiro do Norte.

A última expansão da marca foi para Juazeiro do Norte, com a loja sendo inaugurada em novembro de 2021. “A JMartins Perfumes estabeleceu-se no Cariri para ofertar perfumes importados com preços e condições comerciais diferentes do que vinham sendo praticado na região. A meta da loja é levar também marcas exclusivas para a região”, explica André Martins, diretor comercial da empresa.

Além disso, a chegada ao Cariri foi um marco para acelerar a expansão da empresa na região Nordeste do Brasil, tanto de forma física quanto on-line. O grupo tem expertise no ramo de cosméticos há mais de 40 anos. Além das lojas de perfumes importados, a empresa também possui três lojas Mahogany Fortaleza (@mahoganyfortaleza) e dois Quiosque L’Oréal (@quiosqueloreal).

Lançamentos

Ainda no mês de abril, o 212 Heroes For Her Feminino, da marca Carolina Herrera, será lançado nas lojas da JMartins Perfumes. A fragrância irá fazer par com outro destaque, o 212 Heroes Edt Masculino. Atualmente, a Carolina Herrera é a marca mais vendida dentro do mix de opções da JMartins.

Legenda: O 212 Heroes é um dos lançamentos do mês de abril Foto: Divulgação

Outros perfumes e marcas disponíveis nas lojas são: Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne, Nina Ricci, Benneton, Antonio Banderas, Juliana Paes, Montblanc, Hermès, Salvador Dali, Jimmy Choo, Lancôme, Giorgio Armani, Versace e Moschino.

Serviço

Promoção de 1º de abril da JMartins Perfumes

Lojas físicas: Fortaleza - Shoppings Iguatemi e RioMar Papicu, Piso L1

Juazeiro do Norte: Cariri Garden Shopping, Piso L1

Teresina (PI) - Teresina Shopping, Piso L1

Instagram: @jmartinsperfumes

WhatsApp - (85) 3221 6281