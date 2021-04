Japa da Ostra lança aplicativo; primeiro pedido garante 10% de desconto

No mercado desde 2018, a empresa Japa da Ostra já é referência quando se fala no consumo de alimentos premium no Ceará. Com forte atuação no e-commerce e redes sociais, a empresa lançou, no último dia 19 de março, o aplicativo Japa da Ostra para expandir as possibilidades de compra dos clientes. Por meio do app, os interessados têm acesso a um cardápio com mais de 500 itens para compra. A ferramenta está disponível para dispositivos Android e iOS.

De acordo com Kazumy Miura, fundadora da marca, o aplicativo permite acesso às novidades e ofertas semanais, parcelamento das compras em até seis vezes, pagamento via Pix, agendamento da data da entrega e outras facilidades. Ao finalizar a primeira compra, o cliente tem 10% de desconto ao utilizar o cupom BEMVINDO10.

“O aplicativo é uma ferramenta que traz muita facilidade na visualização dos produtos e rapidez no processo de compra. É também uma forma de expandir a empresa nas vendas”, explica Kazumy.

A Japa da Ostra possui matriz em Fortaleza e uma filial no Rio de Janeiro. No perfil da marca no Instagram (@japadaostra), que conta com mais de 40 mil seguidores, um dos diferenciais de conteúdo são as receitas preparadas com os insumos vendidos pela empresa, como forma de aproximar os clientes e demonstrar a maneira correta de preparar os alimentos. “São vídeos para instruir as pessoas e dar informações técnicas sobre os produtos, como forma de armazenagem, de cozimento e descongelamento”, complementa Kazumy.

A empresa também está produzindo uma websérie semanal, publicada no Instagram e no canal do Youtube da marca, com a participação de chefs renomados durante o preparo de receitas especiais.

Produtos premium

Entre os mais de 500 produtos disponíveis para compra tanto no aplicativo como no portal da Japa da Ostra, os itens que se destacam, afirma Kazumy, são as proteínas e produtos importados, como o King Crab, um caranguejo gigante pescado no sul do Chile, além de vieiras canadenses, camarões gigantes, carnes especiais, entre outros itens. “Além das proteínas, nós temos uma variedade de saquês nacionais e importados, vinhos e espumantes, massas e produtos italianos.”

Saiba mais sobre o app no vídeo abaixo

Link para vídeo sobre o app

Serviço:

Contato: (85) 98220-9988 / (85) 98213-2555

Instagram: @japadaostra

App/site: https://japadaostra.lojawebapp.com.br/