Irmã de Binho Bezerra, bilionário encontrado morto em SP, desabafa: 'perdi meu segundo pai'

O empresário José Bezerra de Menezes Neto, encontrado morto em um condomínio no Guarujá (SP), recebeu homenagens de familiares nas redes sociais. Denise Bezerra, irmã do banqueiro — em publicação no Instagram — declarou ter perdido o “segundo pai, segundo irmão e único e melhor amigo”.

Conhecido como Binho Bezerra, o empresário radicado no Ceará foi achado sem vida com a esposa, Luciana Bezerra. Os corpos foram encontrados por um filho do casal. Um cachorro da família também foi encontrado morto no local.

Denise Bezerra irmã de José Bezerra de Menezes Hoje foi um dia muito doloroso na minha alma. Perdi meu segundo pai, meu segundo irmão e meu único e melhor amigo. Meu irmão, como foi nossa vida juntos, tenho muita gratidão e amor por meu eterno Binhozinho. Te amo infinito

Em uma segunda publicação na rede social, a irmã do empresário declarou que continua “sem acreditar na partida”, descreveu ainda a cunhada como uma pessoa “doce, meiga, elegante, de alma leve”, e apontou que o amor que sente é “infinito”.

Exame aponta intoxicação por gás

O empresário e a esposa morreram intoxicados por gás, apontou o exame de necrópsia dos corpos. A informação foi confirmada pelo delegado Fabiano Barbeiro, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos, ao portal G1.

O exame pericial apontou a presença de monóxido de carbono nos corpos de Binho, de 66 anos, e Luciana Bezerra, 62. A principal suspeita da Polícia Civil é que a morte foi causada por um vazamento. Um cano partido foi encontrado no local.