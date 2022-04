INSS paga último lote de revisão do artigo 29 em maio; saiba se tem direito

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai liberar o último lote de pagamentos da revisão do artigo 29 no período de 2 a 6 de maio.

Serão beneficiadas 10.491 pessoas que tiveram auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte e aposentadoria por invalidez calculados erroneamente pelo INSS entre 2002 e 2009.

Vale ressaltar que no caso de morte desses segurados, herdeiros têm direito ao pagamento. Tire dúvidas sobre o benefício.

O que é a revisão do artigo 29?

Entre 17 de abril de 2002 e 29 de outubro de 2009, o INSS errou ao pagar benefícios por incapacidade, incluindo a aposentadoria por invalidez. Em 2012, após ação na Justiça, o órgão aceitou fechar um acordo e pagar os valores devidos.

O erro aconteceu quando o instituto deixou de descartar os 20% menores salários ao fazer o cálculo da média salarial, resultando em uma renda previdenciária menor. O correto era considerar os 80% maiores pagamentos, no entanto, o INSS fez o cálculo incluindo todos os salários, o que diminuiu o benefício.

Agora, o pagamento será feito conforme o calendário da competência de abril, nas mesmas datas em que o depósito ocorre para quem recebe acima do salário mínimo.

Quem tem direito?

Os valores serão liberados para os segurados que, em 2012:

Tinham até 45 anos no mês de abril;

Já não recebiam mais o benefício calculado com erro;

Tinham direito a atrasados a partir de R$ 6.000,01;

Herdeiros desses segurados também têm direito.

Qual o calendário de pagamento?

O pagamento segue o número final do benefício.

1 e 6: 02/maio

2 e 7: 03/maio

3 e 8: 04/maio

4 e 9: 05/maio

5 e 0: 06/maio

Como consultar o recebimento do valor?

O segurado pode fazer a consulta na internet ou por telefone. A checagem é realizada no aplicativo ou site Meu INSS ou pelo número 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h. O INSS recomenda que as consultas sejam realizadas a partir de abril.

Veja o passo a passo:

Acesse a página inicial do Meu INSS, seja no site ou aplicativo;

Informe o CPF e a senha do portal Gov.br.;

Na página seguinte, vá na barra superior azul, onde está escrito "Do que você precisa?", e digite a palavra revisão;

Aparecerá a opção "Revisão de Benefício - artigo 29";

É preciso clicar sobre o texto e, na página seguinte, acessar "Consultar Revisão de Benefício - Art. 29º";

Se tiver dinheiro a receber, essa informação aparecerá.

Caso não tenha valores, a mensagem será de que a "Consulta a Revisão artigo 29 não retornou dados para o cidadão".

Quando começaram os pagamentos?

A revisão começou a ser paga em 2013, automaticamente, abrangendo quem tinha direito sem ser preciso fazer o pedido administrativo ao INSS.

No entanto, houve erros e quem julgava ter direito, não entrou no calendário de pagamentos.

Houve ainda casos de segurados que estavam na lista, receberam a carta informando que teriam o dinheiro, mas não foram pagos.

Quem ficou de fora da revisão?

O INSS deixou de fora um grupo de segurados:

que já tinha sido revisados administrativamente ou na Justiça;

concedidos no período da medida provisória 242, com data de início de benefício em 28/03/2005 e data do despacho do benefício em 03/07/2005;

concedidos até o dia 17/04/2002, quando houve a decadência do direito, já que a ação civil pública é de 2012;

concedidos dentro do período de seleção, mas que eram resultantes de benefícios alcançados pela decadência;

concedidos no período compreendido no acordo, mas eram precedidos de benefícios com início anterior a 29/11/1999.