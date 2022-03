Imposto zero sobre o etanol não deve reduzir preços dos combustíveis, dizem especialistas

O Governo Federal anunciou nesta semana que vai zerar o imposto de importação do etanol até 31 de dezembro deste ano na tentativa de frear a escalada de aumento nos preços dos combustíveis. Conforme o governo, o imposto é de 18% sobre o etanol que vem de fora dos países que integram o Mercosul.

A medida, que entrou em vigor na última quarta-feira (23), inclui ainda a redução das alíquotas de seis itens da cesta básica, como o café, o óleo de soja e macarrão, e eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos. Segundo o Ministério da Economia, o governo deverá deixar de arrecadar R$ 1 bilhão com as medidas até o fim do ano.

O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, apontou que o litro de gasolina deve reduzir em R$ 0,20, já que tem na composição 27% de álcool anidro. Com isso, a expectativa é que a redução da tarifa praticamente zere os efeitos do último aumento.

Contudo, não é o que afirmam especialistas do setor, ouvidos pelo Diário do Nordeste, já que as variáveis externas também incidem sobre o preço dos combustíveis. No caso da gasolina, a cotação do dólar e o valor do barril de petróleo - atualmente, em mais de US$ 121 por causa da guerra na Ucrânia -, são os principais fatores que provocam a elevação.

Medida inócua

“A isenção da tarifa de importação para o etanol é avaliada nesse primeiro momento como inócua, são alternativas mais políticas, com o Brasil tentando buscar atenuar esses efeitos nas commodities da guerra na Ucrânia”, é o que explica o consultor da área de petróleo e gás, Bruno Iughetti.

Por isso, segundo Iughetti, mesmo com a tarifa zerada, o cálculo indica que o produto importado ainda chegaria cerca de 10% a mais que o preço no mercado doméstico, logo, o etanol produzido no Brasil seria mais barato.

A análise também é reforçada pelo economista Ricardo Coimbra, conselheiro do Corecon-CE (Conselho Regional de Economia).

Ricardo Coimbra economista “O álcool que vem ao Brasil é o norte-americano, produzido a partir do milho, então mesmo com a redução, o deles continua muito caro. Não se torna tão competitivo, provavelmente essa medida não será significativa ou não terá efeitos”.

Outro fator ainda deve encarecer mais essa commodity, já que o conflito nos países europeus tem afetado a produção de milho.

Etanol x gasolina

Com o recente reajuste tanto do diesel quanto da gasolina, cresceu a procura dos consumidores para abastecer com etanol. No Brasil, a venda do combustível cresceu 20%, segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).

Porém, não é sempre que essa substituição vale a pena. Conforme Iughetti, para saber a melhor opção, o etanol precisa custar até 70% do preço da gasolina. “É uma conta simples que traz um resultado vantajoso para o consumidor”, diz.

Para isso, basta dividir o preço do litro do etanol pelo da gasolina. Por exemplo, considerando a última pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) dos dias 13 a 19 deste mês, o valor da gasolina está, em média, R$ 7,64 e o do etanol, R$ 5,94.

Fazendo os cálculos, tem-se a razão de 0,77, logo, compensa mais para o consumidor abastecer com a gasolina que com o etanol.

Veja como fazer o cálculo:

Preço do etanol / preço da gasolina = resultado

Se for menor do que 0,7: melhor abastecer com etanol

Se for maior a 0,7: melhor abastecer com gasolina

