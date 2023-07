Imposto de Renda: Receita abre consulta a 3ª lote nesta segunda (24); veja como acessar

A consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda será aberta pela Receita Federal às 10 horas nesta segunda-feira (24), com previsão de crédito para mais de 5,6 milhões de contribuintes em todo o Brasil. Ao todo, deve ser restituído um montande de R$ 7,5 bi, a ser repassado no próximo dia 31.

Do valor estimado pela Receita Federal, R$ 5,5 bilhões são de restituições de contribuintes com prioridade, entre eles idosos, pessoas com deficiência física ou mental e contribuintes com maior fonte de renda advinda do magistério.

Os que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix também serão inclusos na prioridade e, além disso, outros 1,6 mil contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 23 de março entram na leva de restituição.

Dois lotes de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023 já foram liberados: o primeiro no dia 31 de maio, enquanto o segundo foi repassado ainda no último dia 30 de junho.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda?

Para checar o status da restituição e verificar se ela estará disponível neste lote, o próprio site da Receita Federal deve ser utilizado. Dentro dele, o usuário deve clicar na opção "Meu Imposto de Renda" e, logo após isso, selecionar a opção "Consultar a Restituição".

Além disso, o portal e-Cac também pode ser utilizado para essa consulta. Ele informa o status da declaração e ainda avisa se há alguma pendência na declaração, delimitando até mesmo se ela está na 'malha fina'.

O portal citado também disponibiliza a retificação de eventuais erros encontrados na declaração, acessando por meio de CPF, código de acesso e senha ou pelo login com a conta Gov.br.

Assim como nos anos anteriores, o pagamento será direcionado à conta bancária informada previamente pelo contribuinte durante o processo de Declaração de Imposto de Renda. O valor será distribuído diretamente na conta corrente ou na chave Pix informada.

Confira o calendário dos próximos lotes de restituição:

3º lote: pagamento previsto para 31 de julho;

4º lote: consulta a partir de 24 de agosto e pagamento previsto para 31 de agosto;

5º lote: consulta a partir de 22 de setembro e pagamento previsto para 29 de setembro.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE