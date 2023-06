Imobiliária Ergue conta com mais de 600 imóveis para todos os perfis

A busca por imóveis em Fortaleza tem se tornado cada vez mais desafiadora, com a demanda em constante crescimento. Para atender a esse mercado, a imobiliária Ergue Imóveis se destaca ao apresentar uma seleção de mais de 600 opções, incluindo lançamentos e imóveis prontos para morar, capazes de atender aos mais diversos perfis de clientes.

Com ampla variedade, a Ergue Imóveis reúne em seu catálogo desde apartamentos compactos até casas luxuosas, passando por terrenos para construção e imóveis comerciais. Seja para compra, venda ou locação, a empresa apresenta opções que atendem às preferências de cada cliente, independente do estilo de vida, orçamento ou localização desejada.

"Com essa diversidade, conseguimos atender às diferentes necessidades e momentos de nossos clientes. Alguns buscam investir em imóveis na planta, aproveitando as condições vantajosas de financiamento, enquanto outros desejam encontrar uma casa ou apartamento pronto para morar. Estamos preparados para oferecer as melhores opções em ambos os casos", declarou Marcelo Medina, diretor comercial e especialista em imóveis avulsos da imobiliária.

Além das múltiplas opções de imóveis, a Ergue Imóveis também oferece suporte completo aos clientes que buscam opções de locação, garantindo um processo transparente e seguro. A empresa auxilia os clientes na busca pelas melhores opções de financiamento por meio de crédito imobiliário, facilitando a aquisição de imóveis.

De acordo com Rafael Soares, diretor financeiro e especialista em negociação, locação e crédito imobiliário da empresa, a locação de imóveis é uma alternativa muito procurada em Fortaleza, seja para residência ou para estabelecimentos comerciais. “Nossa equipe está preparada para auxiliar tanto os proprietários que desejam colocar seus imóveis para locação quanto os clientes que buscam um imóvel para alugar. Além disso, também oferecemos suporte especializado em crédito imobiliário, ajudando os clientes a encontrar as melhores opções de financiamento para aquisição”, garantiu o gestor.

A imobiliária Ergue também atua no atendimento de clientes do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), do Governo Federal, que na última semana passou a contar com uma série de facilidades para quem deseja iniciar o financiamento de um imóvel em Fortaleza. Na terça-feira (20), o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS) aumentou o subsídio para unidades habitacionais do programa e reduziu a taxa de juros para famílias de baixa renda nas faixas 1 (renda mensal de até R$ 2.640) e 2 (renda mensal de até R$ 4,4 mil) do programa. Com isso, o teto dos imóveis para as duas faixas será de R$ 264 mil para os municípios com população de 750 mil habitantes ou mais.

“Com todas essas novidades no Minha Casa Minha Vida, a procura por financiamentos do programa também só tende a crescer. Para esses clientes, nós oferecemos um atendimento descomplicado, com correspondente bancário próprio e uma equipe específica para atendê-los e orientá-los nas suas necessidades”, garantiu Marcelo Medina.

Serviço

Ergue Imóveis

Endereço: Av. Bernardo Manuel, n° 10271 - Itaperi, Fortaleza - CE

Contato: (85) 3044-0350