Imobiliária acelera locações de imóveis com transformação digital

Alugar um imóvel envolve certas burocracias que fazem qualquer pessoa perder tempo e a paciência, em alguns casos. Mas para empresas como a Mega Imóveis, esse caminho desgastante do atendimento à assinatura do contrato ficou no passado recente. De forma virtual e célere, a imobiliária aposta numa experiência inovadora de atendimento.

De acordo com o sócio-diretor Tarcísio Porto, aquela burocracia sofrida pelo interessado em alugar imóvel, da visita ao acesso, no trabalho exaustivo de encontrar fiador, aliada a perda de tempo em cartórios, ficou para trás, pois tudo se resolve virtualmente.

Ele explica que a imobiliária foi a primeira do Estado do Ceará a adotar o omnichannel, uma estratégia de atendimento que integra todos os canais de comunicação online da empresa, o que representa não só uma inovação, mas também, uma resposta à demanda por uma experiência de atendimento mais completa e com menos barreiras. “Com isso, é possível estreitar e aprimorar a relação com os clientes e garantir mais celeridade e eficiência”, afirma o gestor.

Segundo o sócio-diretor Walmar Costa, a imobiliária conta com serviços que, graças à inovação, se tornaram simplificados para os clientes. Dentre eles, a assinatura digital dos contratos, sem custos e deslocamentos necessários a cartórios, gerando rapidez e agilidade a todos que desejam alugar um imóvel.

Além disso, a empresa incorporou novas modalidades de garantia, fora as tradicionais fiança pessoal e caução em dinheiro, como a fiança Credpago, ou seja, uma análise de cadastro em menos de 1 minuto pela startup Credpago, com as menores taxas de mercado para o locatário, cuja efetivação poderá ocorrer através de boleto, transferência PIX e cartão de crédito.

Os gestores pontuam ainda a possibilidade do seguro fiança das seguradoras Liberty Seguros e Porto Seguro e a parceria com as empresas Picpay e Parcelinha Digital. “A Mega Imóveis foi a primeira imobiliária do Ceará a firmar uma parceria com a PicPay, em meio ao momento delicado da pandemia do Covid 19 em 2020. Diante da aceitação da solução, logo em seguida, surgiu uma nova aliança com a empresa Parcelinha Digital, ambas disponibilizadas aos seus clientes inquilinos, que, por opção espontânea, poderão se livrar de uma eventual inadimplência indesejável e momentânea, mediante o seu pagamento em até 12 parcelas”, explicam os sócios-diretores.

Segurança aos proprietários

Entre as vantagens oferecidas aos proprietários está o adiantamento do aluguel em até 12 meses. Por meio de uma parceria estabelecida pela empresa com a Securitizadora Bold Finance, os proprietários clientes da Mega Imóveis recebem o adiantamento sem precisar apresentar qualquer garantia, além de vantagens como, zero risco de inadimplência, pois, se o inquilino não pagar, o proprietário não será cobrado; isenção de tributação na antecipação dos aluguéis e contratação 100% digital, desprovida de qualquer burocracia.

Os sócios-diretores informam que os clientes contam ainda com consultoria de uma equipe especializada para tratar da gestão de imóveis e orientar sobre a melhor rentabilidade do patrimônio. Além disso, a imobiliária faz o acompanhamento dos imóveis desocupados em sua carteira, a fim de avaliar a necessidade de possíveis reparos ou melhoramentos.

Tradição de 30 anos

No mercado desde 1991, a Mega Imóveis iniciou as atividades na sede da Avenida Bezerra de Menezes. Hoje são cinco lojas localizadas na Aldeota, Bezerra de Menezes, Montese, Edson Queiroz e uma na cidade de Juazeiro do Norte. Os sócios-fundadores Tarcísio Porto e Walmar Costa comemoram as três décadas do negócio, que experimenta uma transformação digital importante para o setor imobiliário.

“A Mega Imóveis, reconhecida com uma das mais tradicionais imobiliárias do Estado do Ceará, vem se notabilizando como uma das poucas que consegue dar a melhor resposta na simplificação do processo de locação”, afirmam os gestores. “E não pensem que as novidades da Mega Imóveis 30 anos param por aqui. Que venham mais 30 anos com muita saúde, inovação e expansão”, arrematam os sócios.

