Igor Queiroz Barroso e Pio Rodrigues Neto são homenageados com Medalha do Mérito Industrial

Os empresários Igor Queiroz Barroso e Pio Rodrigues Neto foram homenageados no último dia de entrega da Medalha do Mérito Industrial. A solenidade da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) ocorreu nesta quinta-feira (9).

Para o empresário Igor Queiroz, a homenagem da Fiec é o reconhecimento do trabalho desenvolvido no Grupo Edson Queiroz, e na sociedade.

Ele destaca o trabalho eficiente de gestão aplicado na Esmaltec, ao implementar "a manufatura enxuta, metodologia japonesa, com visão humanista, e olhar especial para a criatividade humana". Os resultados foram vistos em pouco tempo, confirmando, assim, o acerto da metodologia aplicada.

Pio Rodrigues declarou ser uma honra receber a comenda. "Para mim, meu coração é só gratidão. Já recebemos diversos prêmios locais e nacionais. Temos muita tradição no mercado cearense, isso levou a Fiec a nos prestigiar com esse reconhecimento".

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, ressalta a importância de se reconhecer o trabalho dos empresários. "São duas personalidades que, além de trabalhararem para gerar empregos e desenvolvimento, também se preocupam muito com o social".

A cerimônia de entrega foi fechada para convidados em três dias de programação, entregando a comenda ainda a Aluísio Ramalho, Cláudio Sidrim, Ivan Bezerra Filho e Luiz Prata Girão.

A Medalha do Mérito Industrial é entregue pela Fiec desde 1974 a empresários e outras personalidades com atuação de destaque no impulso das atividades fabris e no desenvolvimento econômico do Ceará.

Neste ano, a cerimônia ainda contempla as comemorações de 70 anos da Fiec. "A indústria faz girar nossa economia, gera empregos e eleva o nosso Ceará. Portanto, nada mais justo do que homenagear industriais que contribuem para o desenvolvimento de nosso estado”, afirma o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante.

Conheça os homenageados

Presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz acumula ampla experiência no ramo empresarial. Além disso, fundou o Instituto Myra Eliane para contribuir com a educação de crianças cearenses.

Igor Queiroz Barroso tem o DNA empreendedor e social. Neto de Edson Queiroz e do ex-governador do Ceará Parsifal Barroso, o empresário dedica parte de sua vida ao desenvolvimento econômico do estado com atuação em várias frentes no Grupo Edson Queiroz, ao longo de cerca de 20 anos.

Com o Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz atua em um projeto que promove os valores humanos com foco na Educação Infantil em mais de 10 municípios cearenses.

Dando continuidade aos negócios do pai, Pio Rodrigues Neto está à frente por mais de 40 anos dos negócios do Grupo C. Rolim, com empresas no ramo imobiliário, de vestuário e de calçados e de veículos, destacando-se na atuação empresarial.

O empresário foi presidente e vice-presidente da CDL, além de ter presidido o Instituto CDL e a ONG – Ação Novo Centro. Também coordenou o Natal de Luz por 20 anos, é Conselheiro do Sinduscon e membro da Academia Fortalezense de Letras.

