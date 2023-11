Honda Novaluz traz o Honda Black Day, com ofertas exclusivas neste sábado (25)

Os amantes da marca de veículos Honda terão uma oportunidade única de conquistar o carro zero neste sábado, dia 25. A concessionária Honda Novaluz, localizada na Av. Barão de Studart, 345, Aldeota, será palco do Honda Black Day, um evento repleto de ofertas e condições exclusivas. A ação será realizada das 8h às 20h.

Entre as vantagens oferecidas aos clientes que participarem do Honda Black Day estão: bônus de até R$ 15 mil, taxa 0% em 36 meses, entrada facilitada no cartão em 20x sem juros e financiamento com primeira parcela para março de 2024. “Haverá test drive de todos os modelos disponíveis durante todo o evento", afirma Bruno Sombra, gerente da loja.

Durante o Honda Black Day, os consumidores terão a oportunidade de conhecer de perto todas as versões e modelos da Honda. Desde os populares New City (hatchback e sedan) até os mais sofisticados, como o New HR-V, New Civic Hybrid, e o elegante Honda Accord. Além disso, será apresentado o mais novo lançamento, a aguardada New ZR-V. Uma chance ímpar para os entusiastas da marca explorarem as opções disponíveis e encontrarem o veículo perfeito para suas necessidades.

“Toda linha de veículos Honda que temos no estoque estará participando das condições exclusivas neste dia”, garante Bruno Sombra. Além disso, acrescenta, os clientes terão descontos e avaliação do carro usado Honda e o veículo seminovo poderá ser usado como parte de pagamento na compra do veículo 0 km.

A iniciativa vai reunir toda a equipe comercial das três unidades da Honda Novaluz de Fortaleza em um único local, visando proporcionar um atendimento mais eficiente e personalizado aos clientes. “Nosso último evento como esse foi um sucesso com mais de 100 veículos vendidos. Não esperamos nada menos que isso neste dia. Não perderemos nenhum negócio”, finaliza gerente.

Serviço:

Honda Black Day

Endereço: Av. Barão de Studart, 345

Horário: 08 às 20h

Telefone: (85) 3306.8400

Whatsapp: (85) 98173.5159

Instagram: @hondanovaluzoficial

Facebook: hondanovaluzoficial

Site: hondanovaluz.com.br