Honda Novaluz promove 12 horas de ofertas exclusivas neste sábado (17)

Um carro novo na garagem é o sonho de grande parte dos brasileiros. Para facilitar a escolha desse bem tão desejado, a concessionária Honda Novaluz promove, exclusivamente neste sábado (17), de 8h às 20 horas, na loja localizada na Av. Barão de Studart, o Dia D Honda Novaluz, evento com 12 horas de ofertas únicas e especiais para o evento.

De acordo com Carlos Arlindo, diretor comercial da Honda Novaluz, o evento contará com toda a equipe comercial das unidades do Grupo reunida em uma só loja para atender os clientes.

“Essa é uma oportunidade única para os clientes conhecerem de perto todas as versões e modelos da Honda: New City Hatchback, New City Sedan e New HR-V. Serão 12 horas com condições comerciais únicas e exclusivas para o dia do evento. Um dia especial para os clientes saírem com seu Honda 0km. A ordem é não perder negócio", declara o gestor.

O Dia D Honda Novaluz é realizado anualmente e neste ano será uma edição especial em comemoração aos 25 anos da concessionária. Segundo Carlos, o evento é um sucesso de vendas a cada edição. “Nós costumamos bater recorde de vendas em um único dia porque reunimos as melhores taxas e condições do mercado, tudo isso para facilitar a realização do sonho dos nossos clientes, que também comemoram conosco”, afirmou o diretor comercial.

Serviço

Dia D Honda Novaluz

Quando: sábado, 17 de junho

Endereço: Av. Barão de Studart, 345

Telefone: (85) 3306.8400

Site: hondanovaluz.com.br

Instagram: @hondanovaluzoficial

Facebook: hondanovaluzoficial