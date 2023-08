Honda Nova Luz Weekend acontece nesta sexta e sábado com condições exclusivas

A concessionária Honda Nova Luz realiza nesta sexta (18) e sábado (19), o seu evento especial de venda de veículos com condições exclusivas para quem deseja adquirir um Honda. O Honda Novaluz Weekend ocorre nas três lojas da marca, localizadas na Av. Barão de Studart, 345; Av. Washington Soares, 2891 e Av. Santos Dumont, 6610.

“Será um final de semana com ofertas especiais e exclusivas. A ordem é não perder negócio”, afirma Carlos Arlindo, diretor comercial da Honda Novaluz. De acordo com o gestor, entre as condições especiais estão emplacamento total grátis, taxa zero e bônus na compra do New HR-V, nas versões Advance e Touring, New City Sedan e Hatchback.

Com expectativa de vender cerca de 50 carros em todas as lojas, o evento será uma grande oportunidade para os clientes conhecerem de perto todas as versões e modelos da Honda, como o New City Hatchback, New City Sedan, New HR-V e New Civic Hybrid. Os clientes são convidados a fazer um test drive e garantir uma oferta especial do modelo desejado.

Quem quiser conferir as ofertas do Honda Novaluz Weekend deve se dirigir a umas das lojas na sexta-feira, das 8h às 18h e no sábado, das 8h às 16h.

Serviço:

Honda Novaluz Weekend

Sexta (18), das 8h às 18h e sábado (19), de 08 às 16h

Endereço: Av. Barão de Studart, 345

Telefone: 85 3306.8400

Endereço: Av. Santos Dumont, 6610

Telefone: 85 3306.8484

Endereço: Av. Washington Soares, 2891

Telefone 85 3306.8300

Whatsapp: 85 98173.5159

Instagram: @hondanovaluzoficial

Facebook: hondanovaluzoficial

Site: hondanovaluz.com.br