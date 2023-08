Honda Nossamoto oferta modelos com parcelas a partir de R$299 até sábado (26)

Devido ao sucesso em vendas da campanha “Acelera aí”, realizada no último fim de semana, a Honda Nossamoto prorrogou as ofertas, condições e oportunidades disponíveis nas lojas até sábado (26). A campanha segue até a data oferecendo modelos com pronta entrega, opções com zero de entrada, ou parcelas mensais a partir de R$ 299, ou 0,99% de taxa ao mês em todas as suas lojas físicas e no atendimento on-line.

De acordo com Tiago Bastos, gerente-geral da concessionária, a facilidade no processo de compra, nos casos de clientes que desejam optar por um financiamento, também permanece com a disponibilidade de consulta para aprovação imediata, em parceria com o banco Honda. Estão disponíveis para pronta entrega os modelos Bros, ADV, linha CG 160 - Start, Titan e Cargo, Elite e, para os aventureiros, a CRF 250 e o quadriciclo TRX 420.

O gerente-geral explica que o tempo médio de espera no mercado é de 50 dias após a compra, e na Honda Nossamoto, essa entrega é realizada no menor prazo. “Nós vamos facilitar tudo o que for possível para tornar a experiência de compra do nosso cliente ainda mais rápida”, afirma Tiago.

Paralela às ofertas em modelos de motos, a campanha “Acelera aí” também realiza um saldão de peças e acessórios genuínos da Honda com até 40% de desconto, emplacamento em 10 vezes no cartão de crédito. Desde o fim de semana, a empresa também dispõe de condições promocionais para clientes que optem pelo consórcio, com o primeiro pagamento da compra, nesta modalidade, sendo parcelado em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito.

Serviço

Campanha Acelera aí Honda Nossamoto

Concessionárias Honda Nossamoto:

Centro de Fortaleza: Av. Imperador, 1676

Siqueira: Av. Gen. Osório de Paiva, 2970

Caucaia: Rua Coronel Correia, 2109

Baturité: Rua Praça Fortaleza, 1611

Atendimento virtual e Whatsapp: (85) 98119-1300

Instagram: @nossamotohonda

Site: nossamoto.com.br