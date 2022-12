Haus Motors registra crescimento em vendas de veículos premium no Ceará

Entre janeiro e novembro de 2022, a BMW somou 12.523 emplacamentos no mercado brasileiro, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa) e Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

A alta do mercado premium, no qual os veículos BMW estão inseridos, se reflete também no mercado cearense, como analisa Diego de Freitas, gerente comercial da concessionária Haus Motors. "Pelo quarto ano consecutivo, conseguimos a liderança do mercado premium. Líder com sedã e SUV premium, especificamente na Linha M, em 2022, dobramos o faturamento e também com crescimento expressivo na linha eletrificada, híbridos e elétricos".

A Haus Motors representa no estado três marcas: BMW, BMW Motorrad e Mini. "Nossa série 3 é campeã em vendas, líder de mercado", destaca Diego de Freitas. De acordo com o gerente, a expectativa de novos lançamentos movimenta o setor. "Vários lançamentos serão anunciados no decorrer do ano de 2023. Acreditamos que daremos continuidade na liderança do mercado cearense e nacional".

Veículos premium

De olho no crescimento nacional do mercado premium, a BMW, com fábrica em Araquari (SC), apostou no aumento de 10% do volume de produção no ano passado, chegando a 10 mil veículos/ano, com investimentos da ordem de R$500 milhões a serem aplicados ao longo de três anos.

A fabricante já anunciou que o segmento de veículos premium brasileiro será ao menos 50% elétrico até o fim dessa década, com a introdução de modelos alimentados exclusivamente por baterias e tecnologias inéditas.

"A BMW vem se destacando bastante em seus produtos eletrificados e com motorização híbrida, andando junto com o futuro e não deixando o purismo dos motores a combustão, mantendo a paixão para todos os consumidores", analisa Diego.

Haus Motors

Instalada no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, a Haus Motors atua desde 2019 com produtos do grupo BMW, com foco no padrão de atendimento premium. "É uma loja exclusiva, com instalações bastante modernas, integrando os ambientes e principalmente a qualidade no atendimento", pontua o gerente comercial.

Serviço:

Haus Motors Fortaleza

Avenida Rogaciano Leite, 1033

Luciano Cavalcante

Fortaleza - CE

(85) 3771-3427