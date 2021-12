Hackers invadem perfil da Unimed Fortaleza e alteram conteúdo

A Unimed Fortaleza foi vítima de um ataque cibernético nesta sexta-feira (31). Já pela manhã, usuários perceberam que o perfil do Instagram @unimedfortaleza estava com conteúdo alterado, incluindo mudanças nas fotos do perfil e do feed. A cooperativa confirmou a invasão.

Legenda: O perfil foi invadido na manhã desta sexta-feira (31) Foto: Reprodução/Instagram

Por meio de nota de esclarecimento, a Unimed Fortaleza informou que o setor de Marketing Digital entrou em contato com o Instagram/Facebook a fim de reverter a situação e recuperar a conta. Até às 15h desta sexta, o perfil permanecia hackeado e com centenas de comentários de seguidores indignados com a situação.

Os conteúdos postados anteriormente pela Unimed não foram excluídos do perfil

"A Unimed Fortaleza pede desculpas aos seus usuários pelos transtornos e está trabalhando para solucionar o problema com a maior brevidade possível", afirmou a cooperativa por meio de nota oficial enviada à imprensa.



PLATAFORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE TAMBÉM FORAM ALVOS

No início deste mês, plataformas do Ministério da Saúde foram invadidas. Painel Coronavírus, o e-SUS Notifica, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) e o Conecte SUS, que exibe dados de vacinação contra a Covid-19, chegaram a ser atingidos.

