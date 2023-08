Guia de Profissões: Brasil é destaque no mercado mundial de estética e cosmética

Promovendo saúde, cuidado e autoestima às pessoas que estão em busca de bem-estar e satisfação com a imagem pessoal, o profissional de Estética e Cosmética encontra amplas possibilidades de atuação em um mercado que só cresce.

Globalmente, o Brasil é destaque, ocupando a terceira posição no ranking mundial da estética, atrás somente dos Estados Unidos e China. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), de 2018 a 2022, o crescimento desse setor foi de 560% em relação aos períodos anteriores.

À medida que essa área cresce, a valorização dos profissionais de estética e cosmética também tende a aumentar, o que se reflete também no reconhecimento do setor, que hoje é parte importante da indústria de bem-estar e saúde.

Atenta às últimas tendências e tecnologias, o curso de graduação tecnológica em Estética e Cosmética da Universidade de Fortaleza (Unifor) já coloca os alunos em contato com a prática nos primeiros semestres, oferecendo um diferencial competitivo aos futuros profissionais.

“Para enfrentar um mercado de trabalho em constante mudança e concorrência severa, o curso prepara profissionais extremamente capacitados nas áreas de estética facial, capilar e corporal, uma vez que, durante a formação, são trabalhadas as técnicas, aparelhos e cosméticos mais atuais na área da estética, permitindo ao profissional transpor as barreiras do mercado de trabalho”, explica Rômulo Porto, coordenador do curso.

Certificação intermediária

Amanda Romanholi Amaral Rodrigues, esteticista e cosmetóloga formada pela Unifor, conta que a carga horária prática do curso a fez se sentir preparada para ingressar no mercado de trabalho antes mesmo de ser graduada.

“Já comecei a trabalhar antes, porque a Unifor emite certificação intermediária quando você termina uma quantidade de módulos específicos dentro do curso, então você já pode entrar no mercado de trabalho, em alguma clínica ou atuando por conta própria”, destaca a egressa que também integra o corpo docente do curso. Depois de formada, ela afirma que não teve dificuldade em encontrar trabalho pela experiência acumulada e networking criado durante a graduação.

Atuação no mercado de trabalho

Com duração de três anos, o curso também abre a possibilidade de atuar na docência em instituições de ensino superior e em áreas ainda não muito exploradas na estética, como a estética nos cuidados paliativos e em oncologia.

Como segunda graduação, o curso pode complementar outras carreiras, como salienta Rômulo Porto. “Como é um curso relativamente curto, de 3 anos, ele permite que outros profissionais da saúde possam se capacitar para atuar no mercado da estética. Os profissionais que poderiam se beneficiar na realização do curso são os formados em Enfermagem, Farmácia, Biomedicina e Fisioterapia, por exemplo”.

Muitos profissionais de estética e cosmética têm a opção de trabalhar como autônomos ou empreendedores. Isso lhes dá a liberdade de administrar o próprio negócio e estabelecer uma marca. “O profissional formado pelo curso tem a capacidade de empreender, pois durante a formação, (o profissional) é estimulado a desenvolver o lado empreendedor”.

Diferenciais

Além de toda uma estrutura de laboratório que abrange três eixos da estética (capilar, facial e corporal), o curso de Estética e Cosmética da Unifor oferece vivências de prática aos alunos e amplas possibilidades de estágio, como dentro do Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI). “O corpo docente é extremamente qualificado. Os professores são atuantes no mercado de trabalho, exercendo a profissão em várias áreas da estética”, completa o coordenador.

A parceria do curso com diversas empresas de cosméticos é outro destaque. Isso permite que os alunos tenham contato com os cosméticos mais recentes e fiquem antenados com as novidades do mercado. “A gente sempre está em contato com marcas e o networking se torna muito fácil enquanto você está na graduação”, observa a ex-aluna Amanda Romanholi. “Quando a clínica sabe que o aluno é da Unifor, ela já olha com outros olhos, então acaba sendo um mais fácil (ingressar na área)”, constata.

Guia de profissões

O curso de Estética e Cosmética é um dos destaques do Guia de Profissões da Unifor, publicação disponível gratuitamente. O e-book contém informações sobre os cursos e formas de atuação. Ao baixar o material, estudantes podem participar do concurso cultural “A Unifor te guia para o sucesso” e concorrer a uma premiação e a uma consultoria de orientação profissional.