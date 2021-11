Grupo Marquise faz rebranding e apresenta sua nova marca

Uma das principais características do Grupo Marquise que justifica sua longevidade e solidez é a capacidade de antecipar tendências, tecnologias e inovações. Nascida do entusiasmo dos dois então estudantes de engenharia Erivaldo Arraes e José Carlos Pontes, a empresa, que começou com pequenas obras, hoje constrói portos, aterros sanitários, aeroportos, abre estradas, ergue prédios. Além disso, prepara as cidades para o futuro, com a construção e operação de aterros sanitários; e planta de produção de biogás. A cada novo projeto, assume o compromisso de responsabilidade com o meio ambiente.

Para espelhar esse novo momento, o Grupo Marquise passou por um processo de rebranding e apresentou para todo País, nesta semana, a sua nova marca, que celebra esse momento de consolidação do Grupo e seus negócios no mercado.

Legenda: Nova marca se alinha a um novo momento da empresa no País Foto: divulgação/BravoBBG

O trabalho foi produzido pela agência de design Voadora, que depois de um criterioso estudo, chegou à marca que traz a natureza de um grupo que impulsiona o crescimento do País e dá vida a projetos inovadores e de excelência. A campanha “Grupo Marquise presente no futuro do Brasil” foi desenvolvida pela agência Bravo BBG.

“O grupo impulsiona um movimento de renovação da marca em coerência com um momento de transformações internas e de franca expansão. Cada um dos negócios em que atua vem se reposicionando, especialmente na área ambiental, na infraestrutura e na incorporação. Essa nova marca é o reflexo dessa constante busca por inovações”, pontua Vini Fernandes, gerente de Marketing do Grupo Marquise.

Luiz Gustavo Vianna, Diretor de Finanças e Administração do Grupo Marquise, explica que essa mudança aconteceu de dentro para fora. “Estamos constantemente investindo em governança, tecnologia, inovação e melhores práticas em gestão de pessoas. A nova marca que estamos apresentando agora foi, na verdade, uma etapa dessa transformação. A empresa vem se reposicionando em cada um dos negócios em que atua, sempre ousando com responsabilidade, que é um dos nossos principais valores”, finaliza.

