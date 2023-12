Grupo Labor Life anuncia 2º summit sobre tendências em saúde e segurança no trabalho

Após o sucesso da primeira edição, o maior evento de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) do Brasil, promovido pelo Grupo Labor Life, já possui data marcada para acontecer novamente: 26 e 27 de abril de 2024, no Centro de Eventos do Ceará. Alguns dos temas debatidos em 2023 foram burnout, eSocial SST, ESG (sigla em inglês para os pilares de ambiental, social e governança), assédio dentro das organizações e compliance.

Com o tema “SST Fora da Caixa”, a proposta é trazer uma nova visão aos temas relacionados à saúde e segurança, além de unir todas as partes interessadas no negócio em um ambiente de construção e melhoria contínua, aliando boas práticas de gestão com uma mudança de cultura com relação ao que se pensa sobre SST. O evento também visa comemorar 10 anos de fundação do Grupo Labor Life.

“Desenvolvemos esse tema para fugir do óbvio quando se pensa em segurança e saúde no trabalho, além dos já conhecidos, como: doença, acidente, multa e burocracia. Queremos trazer justamente esse pensamento fora da caixa de que SST vai além, podendo abordar tópicos de produtividade, saúde, engajamento, bem-estar e sustentabilidade também”, explica o gestor comercial da Labor Life, Bruno Lima.

O evento conta com 20 palestrantes e os nomes já confirmados são Bráulio Bessa, Marcos Mendanha, Viviane Torinelli, Maria Cândido, Cristiano Gomes, Gilval Menezes, Ueslei Amorim, Bruno Lima, Sandra Elisa e João Neto.

A programação também traz, durante os dois dias, diversas atividades de engajamento do público, como animação com personagens, jogos temáticos, dinâmicas, gamificação, ginástica laboral, exposição de artigos técnicos e um momento de happy hour para networking e confraternização.

“A primeira edição teve um enfoque em gestão. Na próxima, vamos abordar que ‘uma boa gestão só se efetiva se houver mudança de cultura e pensamento fora da caixa’. Queremos aliar boas práticas de gestão com uma mudança de cultura com relação ao que se pensa sobre SST”, acrescenta o gestor comercial.

Serviço

SST Summit 2024 - Fora da Caixa

Quando: 26 e 27 de abril de 2024

Onde: Centro de Eventos do Ceará, Salão Almofala, Fortaleza - CE

Ingresso: https://sstsummit2024.grupolaborlife.com.br/incricao/