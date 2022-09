Grupo Edson Queiroz realiza terceira edição do Summit GEQ com especialistas em temas da sociedade

O Grupo Edson Queiroz, holding proprietária de marcas como Esmaltec, Minalba Brasil, Nacional Gás e Sistema Verdes Mares, realiza entre os dias 12 e 16 de setembro a 3ª edição do Summit GEQ.

O evento traz as principais personalidades nacionais e internacionais para abordar temas relevantes na cultura empresarial. A iniciativa faz parte da estratégia de desenvolvimento profissional da empresa para seus colaboradores, além de promover discussões importantes com clientes, fornecedores e parceiros.

A edição 2022 do evento trará discussões para o ambiente corporativo e sociedade como um todo. Palestras sobre ética, inovação, LGPD, economia, ESG, entre outros assuntos, farão parte da programação de mais de 12 horas de desenvolvimento.

Para falar sobre cenário econômico e perspectivas futuras, o evento traz Aod Cunha, ex-secretário da Fazenda no Rio Grande do Sul, comentarista da CNN e membro do Conselho de Administração do GEQ. Já Waldemar Niclevicz - o primeiro brasileiro a escalar o Everest, o K2 e os 7 Cumes - falará sobre planejamento e estratégias, além de compartilhar suas experiências de vida.

A pauta ESG será abordada pela executiva de comunicação e sustentabilidade, Cláudia Leite, responsável pela chegada da marca Nespresso na América Latina, criando a Diretoria de Sustentabilidade e Comunicação. O jornalista e apresentador Marcelo Tas falará sobre como se comunicar na aceleração digital e como lidar com este ambiente em constante transformação.

Tecnologia e proteção de dados

Sobre tecnologia e proteção de dados o evento contará com Ronaldo Lemos, professor de Direito e comentarista da Globo; enquanto a futurista Daniela Klaiman, especialista em comportamento do consumidor, apresentará “os 4 shifts de mindset para o futuro”.

O professor Clóvis de Barros, autor de livros como “A vida que vale a pena ser vivida”, ministrará palestra sobre ética empresarial; Arthur Igreja, cofundador da plataforma AAA Inovação, desvendará o conceito de inovação com aplicações para vida e negócios; e o estrategista de comunicação e TEDxSpeaker Marc Tawil falará sobre futuro do trabalho e das relações no ambiente profissional.

A palestra internacional será conduzida por uma das maiores especialistas do mundo em mudança de cultura organizacional, Carolyn Taylor, que também é presidente executiva da consultoria Walking the Talk.

Após cada palestra haverá perguntas da plateia virtual, sob mediação dos diretores do Grupo Edson Queiroz.