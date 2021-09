Grupo Edson Queiroz realiza o SUMMIT GEQ 2021 abordando transformações sociais e mundo corporativo

O Grupo Edson Queiroz, um dos maiores grupos empresariais do país, realiza mais uma edição do SUMMIT GEQ – Conhecimento que gera valor. Este ano, temas relevantes do mundo corporativo, como ESG, Futuro do Trabalho, Mundo BANI, permeiam as diferentes palestras.

O evento online é realizado nos dias 16 e 17 de setembro e é transmitido em plataforma de streaming para os quase 10 mil colaboradores da empresa em todo Brasil.

O SUMMIT GEQ 2021 traz na programação oito palestrantes, nomes de peso do mundo corporativo, sempre acompanhados de duas lideranças da companhia fazendo a mediação.

A abertura do evento fica por conta do economista José Mendonça de Barros, em painel mediado pelo presidente do Grupo Edson Queiroz, Carlos Rotella, e pelo diretor de Planejamento Estratégico do Grupo, Alex Nogueira.

"Estamos constantemente em busca de evolução e o conhecimento é a melhor rota para alcançar esse objetivo. O grande diferencial de ouvirmos os especialistas durante o SUMMIT GEQ é ter a oportunidade de construir insights para aplicar novos conhecimentos e ideias dentro do nosso cotidiano da empresa", declara o presidente do Grupo Edson Queiroz, Carlos Rotella.

Também participam do evento Gustavo Caetano, autor do livro “Pense Simples”, que abordou tecnologia e inovação em sua palestra; Silvio Meira, empreendedor, professor e cientista, que falou sobre transformação digital; Márcio Fernandes, considerado pela revista Você S/A o líder mais admirado do Brasil em 2014, falando para o time sobre cultura; Alexandre Pellaes, consultor e pesquisador sobre futuro do trabalho, tema abordado em sua palestra; Filipe Ferreira, CEO da Moove Lubrificantes, apresentando o case de transformação cultural da empresa; Ricardo Voltolini, consultor de sustentabilidade que abordou ESG; e Marco Fabossi, autor do livro “Coração de Líder”, que explanou sobre o conceito de mundo BANI.

O evento conta com uma plateia virtual composta por colaboradores do grupo que contribui com perguntas e colocações sobre os temas abordados. O SUMMIT GEQ soma, aproximadamente, 12 horas de conteúdo e é promovido pela Academia GEQ, braço de educação corporativa da empresa.

