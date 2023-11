Grupo Edson Queiroz participa de jantar em comemoração aos 40 anos da Junior Achievement no Brasil

O Grupo Edson Queiroz (GEQ), um dos maiores grupos multissetoriais do País e controlador das empresas Minalba Brasil, Nacional Gás, Esmaltec e Sistema Verdes Mares, participou, na noite da última segunda-feira (6), em São Paulo, do jantar de celebração dos 40 anos da Junior Achievement (JA) no Brasil, reconhecida organização social incentivadora do desenvolvimento de jovens do mundo. O evento ocorreu no Museu do Ipiranga, em São Paulo.

Participaram da celebração o presidente do Conselho de Administração do GEQ e presidente da JA no Ceará, Igor Queiroz Barroso, o presidente executivo do GEQ, Carlos Rotella, e vários executivos do Grupo.

Legenda: Grupo Edson Queiroz participa de evento da Junior Achievement em São Paulo Foto: Divulgação

O GEQ apoia as iniciativas de empreendedorismo social e de construção de um futuro mais justo e próspero para os jovens da Junior Achievement.há mais de 10 anos.

Presente em mais de 100 países, a Junior Achievement atua há 40 anos no Brasil, entregando mais de 6 milhões de experiências de aprendizagem, com o apoio de mais de 207,8 mil participações voluntárias e parcerias com organizações que acreditam no potencial ilimitado dos jovens.

Legenda: Junior Achievement (JA) celebra 40 anos no Brasil em evento no Museu do Ipiranga Foto: Divulgação

Sobre o Grupo Edson Queiroz

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados. Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente mais de 9 mil colaboradores e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações.

Entre as áreas de atuação e marcas, estão: Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil; Energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Comunicação, com o Sistema Verdes Mares.