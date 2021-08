Grupo Caoa será assumido por herdeiros, de 19 e 22 anos, após a morte do fundador

A gestão do grupo Caoa já tem destino definido após a morte do fundador, o empresário paraibano Carlos Alberto de Oliveira, ocorrida no último sábado (14). O controle do império automotivo será assumido pelos filhos do chefe da companhia, de 19 e 22 anos. As informações são do portal AutoEsporte.

Os dois herdeiros, Carlos Alberto e Carlos Philippe, viviam nos Estados Unidos até a pandemia de Covid-19 começar. Apesar da pouca idade, ambos são alunos de Administração em universidades dos Estados Unidos e já estavam sendo treinados para assumir o controle da empresa.

Carlos Alberto estuda na Brown University; Carlos Philippe, por sua vez, na Wharton School, da Universidade da Pensilvânia.

O grupo Caoa tem, atualmente, duas fábricas no Brasil, localizadas em Anápolis (GO) e Jacareí (SP). Na primeira, são produzidos os veículos da Hyundai; na segunda, os carros da Caoa Chery.

Além das unidades, a companhia realiza importação exclusiva de veículos da Hyundai e da Subaru, além do controle da operação da Caoa Chery e das maiores redes de revendedores Ford e Hyundai no País. Ao todo, a empresa tem mais de 6 mil funcionários e 240 concessionárias.

Quem é o fundador da Caoa

Carlos Alberto de Oliveira Andrade se formou em Medicina, mas passou a atuar nos negócios automotivos após comprar um Ford Landau na Paraíba, em 1979. A concessionária faliu e ele ficou sem o veículo, decidindo, então, adquirir a revenda. Seis anos depois, o cirurgião virou o maior revendedor Ford do Brasil.

Em 1992, passou a importar oficialmente a marca Renault para o País. Posteriormente, em 1998, representou a Subaru e, um ano depois, a Hyundai.

Em 2007, ele construiu a primeira fábrica da Hyundai no País, com investimento total de R$ 1,2 bilhão. Em 2012, ganhou o título de Distribuidor do Ano da marca coreana, entre 179 distribuidores em todo o mundo.

A Caoa, há quase quatro anos, assumiu a operação da chinesa Chery e a fábrica dela em Jacareí. O acordo previu o lançamento da Caoa Chery, montadora 100% nacional.

Antes da morte, Carlos Alberto estava fora do comando direto das empresas — ele atuava como presidente do conselho do grupo.