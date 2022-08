Grupo Canopus lança empreendimento no Eusébio com VGV que ultrapassa R$ 200 milhões

O Grupo Canopus segue comprando terrenos para a construção de novos empreendimentos. Além de Fortaleza, a empresa reforça os investimentos em Maracanaú, Eusébio e Caucaia, como consolidação da sua expansão no Ceará. Em 2021, o grupo Canopus, que inclui os estados do Ceará, Piauí e Maranhão, atingiu o VGV de R$ 1 bilhão, que segue em uma crescente para 2022.

Agora, um dos lançamentos que fazem parte do portfólio do Grupo Canopus é o residencial Gran Village Eusébio III, com investimento de R$ 150 milhões na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o que inclui urbanização, ações sociais e sustentáveis na região. O empreendimento, cujo VGV ultrapassa os R$ 200 milhões, vai realizar 920 sonhos do primeiro apartamento.



A escolha pelo Eusébio é explicada por ser uma das regiões que mais cresce no Estado, com Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de R$ 3,2 bilhões, sendo que 49,3% do valor adicionado advém dos serviços. Entre os principais diferenciais do projeto em relação a outros condomínios, estão a qualidade dos materiais utilizados na obra, prezando pela sustentabilidade do empreendimento.

Com o lançamento do Gran Village Eusébio III, a empresa passa a ter no Ceará sete empreendimentos residenciais no segmento Programa Casa Verde e Amarela (PCVA).

Ainda na RMF, o Grupo Canopus possui o Gran Village Caucaia II, com 480 unidades e entrega prevista para dezembro de 2023. Além disso, está na segunda fase do Gran Village Eusébio II, com 320 unidades e entrega prevista para dezembro de 2023.

Em Fortaleza, Grupo Canopus possui também o empreendimento Gran Village Messejana II, com 400 unidades e com entrega prevista para dezembro de 2022, totalizando sete empreendimentos na Região Metropolitana de Fortaleza.

No Nordeste, são 21 canteiros de obras, nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, sendo mais de 33 mil sonhos realizados e com mais de três mil colaboradores diretos e 25 mil indiretos. Além do valor acessível, segundo Thiago Carvalho, diretor de expansão do Grupo Canopus, as construções prezam pela qualidade dos materiais e sustentabilidade, com empreendimentos que garantem eficiência energética, conforto ambiental e gestão eficiente da água aos moradores.

Sobre a Canopus

A Canopus está há mais de 48 anos no mercado e possui consistente combinação de know-how e para acompanhar os constantes desafios do mercado, de modo a acompanhar as novas tendências da construção e as novas exigências do público. Ao longo da sua história, já esteve à frente de 129 empreendimentos finalizados e entregues, o que gera um total de 33.796 mil famílias em que o Grupo Canopus faz parte da conquista do primeiro apartamento.

