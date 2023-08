Grupo Canopus expande atuação na RMF e lança novo empreendimento em Maracanaú

O Grupo Canopus lança mais um empreendimento na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF): o Condomínio Gran Village Maracanaú I. Com Valor Geral de Vendas (VGV) de mais de R$ 190 milhões e um total de mil unidades, o residencial marca a expansão da construtora para a sua quarta cidade no Ceará, somando-se a empreendimentos já consolidados em Fortaleza, Caucaia e Eusébio.

De acordo com Thiago Carvalho, diretor de Expansão do Grupo Canopus, o Condomínio Gran Village Maracanaú I terá uma área de lazer completa, com piscina, pet place, campo de futebol, quadra de beach tennis, entre outras áreas que irão possibilitar diversão para toda família. Com uma infraestrutura que preza pela segurança e comodidade dos seus moradores, e uma localização privilegiada, próximo ao Assaí do bairro Pajuçara, as obras do novo residencial serão iniciadas ainda em 2023.

“As nossas construções prezam pela qualidade dos materiais e sustentabilidade, com empreendimentos que garantem eficiência energética, conforto ambiental e gestão eficiente da água aos moradores. Nesse padrão, nós também construiremos o Gran Village Maracanaú I”, garante Thiago.

Para obter acesso às melhores taxas de juros do mercado no momento da realização do seu sonho, as unidades do residencial também poderão ser financiadas pela Caixa Econômica Federal, por meio do programa Minha Casa Minha Vida.

Além do terreno em Maracanaú, a empresa também adquiriu mais três em Fortaleza e Região Metropolitana para futuros lançamentos, que somados irão garantir mais de 2.500 novas unidades a serem lançadas. As aquisições, segundo o diretor de expansão do Grupo, fizeram parte da primeira fase da expansão da construtora e dão início à segunda fase, que mira a busca por novos terrenos no interior do Ceará.

O Grupo Canopus atua no mercado de construção civil há mais de 47 anos, desenvolvendo e gerando empregos nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará. O grupo conta com mais de 2.500 funcionários diretos e 10 mil indiretos, sempre investindo em crescimento e inovação, pilares que constroem a sua credibilidade. Ao longo desses anos, a empresa já possibilitou a realização de mais de 33 mil sonhos de aquisição do imóvel próprio.

“Nós trabalhamos com o foco em seguir as novas tendências e superar as expectativas dos nossos clientes, sendo destaque no setor de construção civil e possibilitando moradia digna e de qualidade. Essa é a nossa missão”, destacou Thiago.

Serviço

Grupo Canopus

Instagram: @canopusvendas

Whatsapp: (85) 99224-9361