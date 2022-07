Gran Vellas estreia com condomínio de alto padrão em Jericoacoara

Considerada uma das praias mais visitadas do mundo, Jericoacoara é destino crescente de empreendimentos nacionais e internacionais. O paraíso cearense é o local escolhido para o primeiro lançamento da Gran Vellas Urbanismo no mercado imobiliário.

Com um VGV inicial de aproximadamente R$ 130 milhões, o condomínio fechado une o luxo de projetos alto padrão com tecnologia de ponta e sustentabilidade à beira da Lagoa do Paraíso. O sócio-diretor da incorporadora, Jefferson Oliveira, aponta que o projeto assinado pela Gran Vellas “seguirá as premissas de excelência em arquitetura, buscando a integração direta com a natureza, o estudo apurado com as vocações do terreno para melhor implantação e entrega aos clientes”.

Segundo o gestor, a escolha por Jericoacoara potencializa a valorização imobiliária da região, que recebe todos os meses mais de 90 mil turistas do Brasil e do mundo. Além disso, a cidade ainda está em fase de urbanização, não possuindo condomínios fechados e prédios de altura em sua paisagem.

Legenda: A praia de Jericoacoara recebe mais de 90 mil turistas todos os meses Foto: Divulgação

Ainda em fase de registro de incorporação, há uma expectativa positiva quanto à entrega do projeto, devido aos impactos econômicos a curto e longo prazo. “Com esse VGV investido na primeira fase e aquecimento do mercado, a expectativa é que a participação dos corretores de imóveis da região potencialize o sucesso de vendas. A longo prazo, planejamos uma grande geração de empregos para atender a obra em si e a implantação do complexo do condomínio e instalação dos moradores”, afirma.

