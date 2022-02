Graduação prepara profissionais para atender às demandas do setor elétrico

"O futuro é renovável". A reflexão parte do Tecnólogo em Energias Renováveis Daniel Diogo Pinheiro, ao analisar o futuro da situação energética global. A área desponta como promissora e vasta em oportunidades de atuação.

Quando Daniel decidiu investir na carreira, em 2016, percebeu que o segmento de energias renováveis estava crescendo e abrindo os horizontes para os profissionais. Saindo do ramo de automação bancária, resolveu fazer cursos de formação em energia solar fotovoltaica e se apaixonou pelo setor.

"Cada congresso que eu participava, cada palestra que assistia me dava mais a certeza de que era aquilo que queria para o meu futuro e que eu que tinha que buscar mais conhecimentos", recorda Daniel. Depois de fazer cursos técnicos de projeto, instalação, manutenção e comissionamento, foi buscar a graduação em Energias Renováveis na Universidade de Fortaleza (Unifor).

“A Unifor, em relação a laboratórios e em vários aspectos, é um centro de excelência. Então tudo isso fez com que eu fosse buscá-la”. À época, Daniel já atuava no mercado com um negócio inédito criado em parceria com outros profissionais. "Criamos a primeira cooperativa de trabalho no Brasil especializada na área de energias renováveis. Tínhamos várias expertises", lembra.

Com a graduação, Daniel conseguiu ampliar ainda mais as possibilidades de atuação, uma vez que o modelo de ensino da Unifor, voltado para o mercado, prepara os alunos para uma prática técnica e atual. No curso de Energias Renováveis, o aluno recebe o certificado de Analista em Energia Eólica quando conclui o módulo 3, o que já lhe permite concorrer no mercado de trabalho de forma mais rápida e com experiência comprovada.

Como Daniel já atuava na área, a graduação trouxe ainda mais possibilidade de melhorar os serviços da empresa. "Toda disciplina que foi trabalhada durante o curso de graduação eu trazia para minha realidade, seja nas aulas de marketing ou nas aulas técnicas específicas. Sempre consegui trazer esse conhecimento, esse diferencial para dentro da empresa e isso me trouxe grandes sucessos, grandes implementações e grandes projetos", avalia.

Durante o curso, o empreendedor fundou a própria empresa, a Solís Energias Complementares, voltada para projetos, implantação, comissionamento e operação e manutenção de projetos fotovoltaicos. Em fase de conclusão da especialização em Eficiência Energética pela Unifor, Daniel projeta seguir progredindo na área e ingressar na vida acadêmica.

Legenda: Durante o curso, Daniel Diogo fundou a própria empresa, voltada para projetos, fotovoltaicos Foto: Daniel Diogo

Mercado em expansão

Para o graduado em Energias Renováveis, o setor caminha na direção do crescimento e deve abrir muitas oportunidades para profissionais especializados. “Nós conseguimos alcançar há poucos dias um milhão de residências no Brasil com sistemas fotovoltaicos instalados. Então, ainda temos muito a crescer. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), em 2040 a fonte solar será a primeira na matriz energética brasileira, com 32% de participação, superando a hidreletricidade, que terá 29%. As energias complementares vão ganhar cada vez mais espaço”, projeta.

Mas não basta ter diploma na área. Daniel reforça que, para se destacar, o profissional deve se dedicar muito aos estudos e fazer network. “Nesse mercado, você não anda sozinho. Você tem necessidade de parcerias”, observa. Aos futuros profissionais, ele recomenda aproveitar todas as oportunidades que a Universidade promove aos alunos.

“Durante todo o curso, a Unifor sempre proporcionou momentos extraclasse, seja trazendo pessoas com grande destaque na área para palestrar, ou realizando eventos. O curso é totalmente dinâmico. Nós tivemos diversas oportunidades de aulas em campo. Tudo isso foi muito bom, porque o que você aprendia na sala de aula era aquilo que você ia viver no mercado”, afirma Daniel.

Na visão dele, o curso é para aquelas pessoas que gostam da área e querem buscar um diferencial, um conhecimento rápido e aplicável. “O curso de Energias Renováveis da Unifor é essencial, muito dinâmico e direto. Para aquelas pessoas que querem uma formação superior, o curso vai te proporcionar isso. E, se você tiver mais curiosidade, vai se apaixonar pela área”, conclui.

Saiba mais sobre a Graduação em Energias Renováveis

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE