Governo federal sinaliza manutenção de incentivos para empresas instaladas no Nordeste

O presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, e empresários se reuniram, nesta terça-feira (19), com o ministro interino da Economia, Mário Durigan, para discutir pautas cruciais para o desenvolvimento da economia do Estado, incluindo a manutenção de incentivos fiscais para a Região Nordeste. A comitiva cearense foi a Brasília acompanhada do deputado federal Danilo Forte (União-CE).

Dentre as demandas, estavam o Projeto de Lei (PL) 4416/21 e a Medida Provisória 1185/23. Ambos os textos tratam da prorrogação dos benefícios tributários para empresas instaladas nas áreas de atuação das superintendências do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Amazônia (Sudam), que têm prazo para expirar em dezembro deste ano.

Todavia, o PL de autoria do deputado Júlio César (PSD-PI), aprovado em maio deste ano na Câmara, prevê a prorrogação dos incentivos até 2028. A redação seguiu para o Senado. Já a MP altera a tributação de grandes companhias incentivadas e cria um crédito fiscal sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Conforme Ricardo Cavalcante, contudo, no encontro de hoje, o governo sinalizou que manterá os benefícios.

“Saímos satisfeitos da Reunião com os Secretários Dario e Barreirinhas. Primeiramente, foi deixado claro pelo Secretário da Receita Federal que os investimentos com alíquota da Sudene e Sudam continuarão”, comemorou.

“Criamos também um grupo para discutir e fazer apresentações às medidas que estão na MP e causam conflitos para o desenvolvimento do Nordeste. Entendemos que a Receita Federal e o Ministério da Fazenda farão também uma regulamentação mais apropriada”, completou.

Geração de empregos e redução de desigualdades

O deputado Danilo Forte, que é relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), acrescentou que a manutenção dos incentivos é necessária para gerar emprego, renda e reduzir as desigualdades regionais. Nesse contexto, há possibilidade de se discutir a ampliação da prorrogação dos benefícios por ainda mais quatro anos.

“Foi conversado como os incentivos poderão ser renovados pela Lei das Diretrizes Orçamentárias, no que diz respeito aos incentivos da Sudene e Sudam, para que possamos, inclusive, incluir na discussão do texto da LDO para 2024 a compatibilidade desses incentivos até 2032”, disse.

“Essa é uma discussão que será feita pelo Congresso Nacional, pela Comissão mista do Orçamento e nós esperamos que possa inclusive apresentar esse texto na redação final da Lei de Diretrizes orçamentárias”, completou.

No encontro, também estiveram presentes o deputado federal Júlio César (PSD-PI), coordenador da bancada do Nordeste; Carolina Majuri, gerente de tributos da ArcelorMittal; Patrícia Curcio, coordenadora de tributos da ArcelorMittal; Vanessa Macedo Costa, gerente de tributos do M. Dias Branco; Kelma Marques, gerente de tributos da 3 Corações; Emílio Moraes, relações institucionais representando a Grendene e Vulcabras; Raul Amaral e Alexandre Linhares representando o Grupo J. Macêdo; e Sérgio Lopes, superintendente de Relações Institucionais da FIEC.