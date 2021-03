Governo do Estado libera R$ 24 milhões para pagamento de precatórios

O Governo do Ceará disponibilizou cerca de R$ 24 milhões para pagamentos de acordos de precatórios, que serão realizados após audiências de conciliação realizadas pela Divisão de Precatórios e Requisitórios do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE).

O TRT/CE está com edital de habilitação aberto para credores solicitarem audiências de conciliação e entrarem em acordo por precatórios devidos pelo Governo do Estado. O prazo de pedidos vai até o dia 19 de abril.

Para solicitar a audiência de conciliação, o interessado deve fazer uma petição destinada aos autos do precatório, que deve ser enviada para o e-mail precatorio@trt7.jus.br ou pelo Portal de Serviço.

Após protocolado o pedido, o valor do crédito será atualizado e as partes serão intimadas. Na hipótese de aceitação de acordo, o pagamento observará a ordem cronológica, considerando os precatórios habilitados.