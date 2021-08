Fortaleza tem tratamentos de fertilização 50% mais acessíveis

A medicina reprodutiva vem ajudando cada vez mais casais a realizar o sonho de constituir uma família. Para facilitar o acesso das pessoas aos tratamentos de fertilização, a Fertibaby Ceará desenvolveu o plano Fertifácil. O programa funciona com a doação compartilhada de óvulos, onde é possível reduzir em até 50% as despesas durante o tratamento. Em média, dez pacientes por mês são beneficiados com o programa. Desde o lançamento, mais de 400 pacientes já foram atendidos pelo plano.

O tratamento funciona assim: uma paciente que tem uma boa reserva de óvulos pode doar uma parte que não usará para diminuir os custos do tratamento. Já aquela mulher que não tem uma reserva suficiente pode contar com a ajuda de uma irmã, prima ou amiga, por exemplo, e assim também reduzir as despesas do procedimento, uma vez que essa pessoa vai fazer o procedimento da doação de óvulos, explica o especialista em medicina reprodutiva e diretor clínico da Fertibaby Ceará, Daniel Diógenes. “Essa terapia vem possibilitando o sonho de dezenas de casais de terem filhos. As doações são anônimas, quem doa não sabe para quem o óvulo será doado e quem recebe não sabe quem doou”, destaca. A pessoa que deseja fazer a doação tem que ter uma boa quantidade de óvulos. A análise é feita na clínica sem burocracia. E também são realizados exames de sangue para checar se a pessoa está saudável, apta a ser doadora de óvulos.

Pacote de múltiplas punções

Outra alternativa para viabilizar a terapia de fertilização são os pacotes de múltiplos tratamentos. Para aderir a este plano, basta ir se consultar e iniciar o processo. “Para as mulheres que têm mais idade e que têm poucos óvulos, que a gente chama de baixa reserva ovariana, nós temos os pacotes de múltiplas punções. Uma mulher pode fazer duas ou três punções e fazer uma transferência de embrião. Ou seja, ela vai armazenando os embriões para serem transferidos quando for necessário”, ressalta a médica especialista em medicina reprodutiva e diretora clínica da Fertibaby Ceará, Lilian Serio. Aderindo a esse pacote, o casal recebe um bom desconto.

Segundo Daniel Diógenes, as mulheres mais jovens que têm bastante óvulos, só precisam fazer uma punção, e com esse método conseguem ter vários embriões, só que aí elas podem já deixar pago duas ou três transferências de embriões com uma única punção. “A chance de uma mulher jovem engravidar em uma transferência é em torno de 60%. Se der negativo, ela vai fazer outra transferência pagando um preço bem mais acessível por já ter feito o congelamento dos embriões”, reforça o médico.

A dona de casa Alexsandra Batista, 24, residente em Caucaia, iniciou o tratamento para conseguir engravidar em maio de 2019. Seis meses depois ela e o marido Eduardo Batista, 41, tiveram a confirmação da chegada da pequena Ana Liz, que hoje está prestes a completar um ano de idade. “Eu descobri a Fertibaby pelas redes sociais através de um curso que eles iriam promover para tentantes. Essa preparação foi muito importante porque eu descobri várias coisas. O tratamento de fertilização in vitro durou seis meses e foi super tranquilo. Eu tive uma boa quantidade de óvulos. Fiz a doação da metade para diminuir os custos. Hoje nós temos o maior presente de nossas vidas”, comemora Alexsandra.



De acordo com Lilian Serio, a partir dos 35 anos a mulher começa a ter uma perda na reserva de óvulos, um processo natural do corpo, mas que pode impedir o sonho de gerar um filho. “Nós nascemos com uma quantidade de óvulos pré determinada. Ao longo da vida a gente só vai perdendo óvulos, diferente dos homens que vão produzindo espermatozóides constantemente. A partir dos 35 anos a perda da reserva de óvulos acontece cada vez mais rápido, ou seja, a nossa capacidade de engravidar diminui rapidamente depois desse período”, pontua a médica.

Sobre a Fertibaby

A Fertibaby Ceará vem há mais de cinco anos investindo no conceito de medicina reprodutiva com tratamento humanizado. Com uma equipe formada por especialistas renomados em reprodução assistida, a empresa já se tornou referência em tratamentos de medicina reprodutiva. A empresa hoje é líder no segmento no Ceará e ganha cada vez mais espaço no Norte e Nordeste do país.

“Nós entramos no mercado em 2016 tentando reduzir o custo para o paciente, pensando em uma forma de dar mais acesso aos tratamentos de medicina reprodutiva", afirma Daniel Diógenes. Além disso, a clínica conta com um laboratório de primeira linha, que dá a possibilidade de ter resultados excepcionais com uma equipe muito focada em buscar a gravidez.

A Fertibaby também segue ampliando o leque de parcerias e já conta com o apoio de uma ONG de Curitiba-PR, que luta pela maior acessibilidade dos tratamentos de reprodução assistida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pelos planos de saúde.

Dr. Daniel Diógenes

CRM-CE 8534 / RQE 6612

Médico Especialista em Reprodução Humana

Dra. Lilian Serio

CRM-CE 10676 / RQE 7343

Médica Especialista em Reprodução Humana

