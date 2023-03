Fortaleza sediará evento global com atividades gratuitas de estímulo à criatividade

Criado no Brasil, o Dia da Criatividade se tornou iniciativa global em 2018, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou uma resolução estabelecendo o 21 de abril como o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. Neste ano, a data será celebrada com um festival colaborativo em Fortaleza, previsto para ocorrer nos dias 20, 21 e 22.

Com base no interesse cada vez mais latente de crianças e adolescentes que sonham em serem criadores de conteúdo, o evento abordará o tema "A era dos criadores de impacto" e promoverá uma série de atividades gratuitas de educação, cultura e entretenimento para acelerar o desenvolvimento econômico sustentável da Capital.

"Queremos ampliar o debate entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil sobre as ferramentas e aplicativos digitais, as empresas iniciantes que estão constantemente avançando em suas tecnologias e as pessoas e as empresas que apoiam o trabalho dos criadores e os ajudam a monetizá-lo, como videomakers, maquiadores, gerentes de negócios, contadores, consultores de branding e investidores", diz a organização.

"O Dia Mundial da Criatividade tem como propósito conscientizar o mundo sobre o valor da criatividade como matéria-prima para a solução de problemas", resume Lucas Foster, idealizador da data e diretor-executivo da World Creativity Organization.

Em Fortaleza, o líder local responsável pelo festival é André Luiz Sucupira, product designer e professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas. Ele será o porta-voz do evento, que é considerado o maior festival colaborativo de criatividade do mundo, e ajudará a organizar as atividades destinadas ao público.

"As sociedades mais prósperas encorajam e utilizam a criatividade de todos os seus membros. Em abril, vamos potencializar nosso ecossistema criativo, focados na construção de um futuro melhor, com muita criatividade e inovação", celebra o organizador.

Legenda: O Dia Mundial da Criatividade é celebrado no dia 21 de abril. Foto: Divulgação

Estão previstas oficinas e palestras que abordarão, por exemplo, dança e criatividade, projeção e construção de carros e até como transformar o estresse em arte. Os temas serão apresentados pela organização do evento durante a Feira Auê deste fim de semana, nos dias 1 e 2 de abril.

Quem é André Luiz Sucupira?

Nascido em Fortaleza, Sucupira experimenta a criatividade desde a infância, quando teve contato com modalidades artísticas como pintura, desenho, música e vídeo. Desde então, a bagagem despertou nele o interesse em trabalhos com habilidades manuais, permitindo, também, que explorasse como autodidata várias frentes da economia criativa.

Atualmente, atua como product designer. Tem experiência em empresas como Accenture e Conta Azul, produtoras audiovisuais e de cinema, e em setores financeiros, de telecomunicação, e-commerce e outros. Também é graduado em Cinema e Audiovisual com mestrado em Administração de Empresas e fotógrafo há 15 anos, além de professor de Gestão de Marketing e Inovação na PUC-Campinas.

Inscrições

Para participar do festival colaborativo em Fortaleza, é preciso acessar o site do evento, selecionar o nome da cidade e se inscrever nas atividades, que serão 30, ao todo. As inscrições estão abertas apenas até a próxima segunda-feira (3).

As atividades ocorrerão em três lugares:

20 de abril: Universidade de Fortaleza (Bloco M)

21 de abril: Ninna Hub

22 de abril: Museu da Indústria, com encerramento em evento fechado, com atração musical

Mais informações podem ser solicitadas ao organizador pelo e-mail: alsucupira@gmail.com.

Sobre o Dia Mundial da Criatividade

O Dia Mundial da Criatividade, ou World Creativity Day, no inglês, é uma iniciativa da Organização Mundial da Criatividade, entidade que difunde a marca World Creativity Day, que atua globalmente para aumentar a conscientização de indivíduos, organizações e governos sobre o valor da criatividade como matéria-prima para a solução de problemas e, por extensão, no desenvolvimento social, tecnológico e econômico sustentáveis em nosso século.

A comunidade global reúne educadores, empreendedores criativos, líderes empresariais, tecnólogos, formuladores de políticas públicas, pesquisadores e outros agentes de mudança para promover e conectar iniciativas ​​em torno da criatividade, inovação, sustentabilidade e ações concretas para o desenvolvimento econômico, cultural e social.

A iniciativa se tornou global por meio da resolução 71/284, da ONU, que pretendia chamar a atenção sobre a designação de 21 de abril como Dia Mundial da Criatividade e Inovação para todos os estados-membros.